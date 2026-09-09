De ce verificăm frigiderul chiar dacă nu ne este foame. Ce caută de fapt creierul nostru

Ți se întâmplă să deschizi frigiderul, să te uiți câteva secunde înăuntru și să-l închizi fără să iei nimic? Uneori, repetăm gestul la scurt timp, deși nu ne este foame și știm foarte bine ce alimente se află acolo.

Explicația poate avea mai multă legătură cu modul în care creierul caută recompense și stimulare decât cu nevoia organismului de hrană.

Drumul până la frigider nu este întotdeauna provocat de foame. Poate deveni un gest aproape automat, pe care îl facem atunci când ne plictisim, vrem o pauză sau tocmai am terminat o activitate.

Una dintre explicații ține de diferența dintre foamea fiziologică și cea hedonică. Prima apare atunci când organismul are nevoie de energie, în timp ce cea de-a doua este legată de dorința de a experimenta plăcerea oferită de mâncare.

Astfel, chiar dacă organismul nu ne transmite că are nevoie de hrană, posibilitatea de a găsi ceva gustos poate fi suficientă pentru a ne trimite spre bucătărie, explică The Economic Times.

De ce verificăm frigiderul în mod repetat

Creierul nostru este atras de recompense, iar frigiderul reprezintă un loc în care știm că am putea găsi una. Nu contează neapărat că știm deja ce se află în interior. Posibilitatea de a descoperi ceva care să ne facă poftă poate contribui la repetarea gestului.

Comportamentul poate fi comparat cu verificarea telefonului. Chiar dacă nu am auzit o notificare, uneori ne uităm la ecran pentru a vedea dacă a apărut ceva nou. Nu știm dacă vom găsi ceva interesant, însă există această posibilitate.

În cazul frigiderului, recompensa nu este un mesaj sau o notificare, ci un aliment care ne face plăcere.

Repetarea gestului poate transforma comportamentul într-un obicei. Te ridici de la birou pentru o pauză, treci prin bucătărie și deschizi frigiderul. Dacă această succesiune se repetă suficient, în timp putem ajunge să facem același lucru aproape automat, fără să ne întrebăm mai întâi dacă ne este într-adevăr foame.

Plictiseala ne poate trimite spre bucătărie

Și plictiseala poate juca un rol important. Atunci când nu avem ceva care să ne capteze atenția, tindem să căutăm stimulare, iar mâncarea reprezintă o sursă ușor accesibilă de plăcere.

În alte situații, mersul la frigider poate deveni pur și simplu o metodă de a întrerupe ceea ce facem. Dacă avem în față o sarcină plictisitoare sau dificilă, o vizită până în bucătărie ne oferă o pauză imediată.

De aceea, specialiștii recomandă să încercăm să identificăm ce a declanșat impulsul înainte de a lua automat ceva de mâncare. Plictiseala sau dorința de a amâna o activitate pot sta uneori în spatele vizitelor repetate la frigider.

Un indiciu poate fi chiar ceea ce se întâmplă după ce ne ocupăm cu altceva. Dacă dorința de a mânca dispare rapid atunci când ne mutăm atenția către o altă activitate, este posibil ca impulsul să fi fost provocat de plictiseală sau de rutină, nu de foame.

Așadar, atunci când verificăm pentru a treia oară frigiderul fără să ne fie foame, creierul nu caută neapărat hrană, ci poate căuta o mică recompensă, stimulare sau pur și simplu o pauză de la ceea ce făceam.

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