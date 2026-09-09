Prognoza meteo azi, 9 septembrie 2026. De la 35 de grade ziua la numai 5 grade noaptea! România, lovită de un contrast termic spectaculos

Vremea continuă să se încălzească miercuri, 9 septembrie, iar temperaturile vor ajunge la valori ridicate pentru această perioadă în mai multe regiuni ale țării. Vestul, nord-vestul, o parte din centru și sud vor avea parte de vreme călduroasă, în timp ce în Câmpia de Vest vor exista chiar zone în care va fi caniculă, cu maxime de 34–35 de grade. În cea mai mare parte a României cerul va rămâne senin, însă către finalul intervalului vor apărea înnorări în vest și, izolat, ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va deveni ceva mai insistent în Banat, Moldova și în zona montană, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h. Contrastul termic va fi considerabil: în timp ce după-amiaza vestul țării se apropie de 35 de grade, în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile nocturne vor coborî până la 5–7 grade.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vestul și nord-vestul României, local în centrul țării și în regiunile sudice. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Câmpia de Vest, unde izolat se va atinge pragul caniculei și vor fi maxime de 34–35 de grade.

În partea opusă a țării, litoralul va rămâne cea mai răcoroasă zonă în timpul zilei, cu numai 23–24 de grade. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor, iar abia spre sfârșitul intervalului, în vest, vor apărea înnorări și, izolat, posibilitatea unor ploi slabe și de scurtă durată.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă temporar va avea ușoare intensificări în Banat și Moldova, unde pe arii restrânse vitezele vor ajunge în general la 40–45 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi mai puternice și vor atinge 50–60 km/h.

Noaptea va aduce diferențe termice mari între regiuni. Minimele vor coborî până la numai 5–7 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest se vor menține în jurul valorii de 21 de grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul și nord-vestul României vor fi regiunile în care încălzirea se va simți cel mai puternic. În Banat și Crișana vremea va deveni călduroasă, iar în Câmpia de Vest, izolat, chiar caniculară. Temperaturile maxime vor urca spre 32–35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din vest.

Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a zilei, însă către noapte vor apărea înnorări și, izolat, pot fi ploi slabe de scurtă durată. În Banat, vântul va avea temporar intensificări de aproximativ 40–45 km/h. Nopțile vor rămâne neobișnuit de calde în Dealurile de Vest, unde temperatura poate să nu coboare sub aproximativ 21 de grade.

În nordul țării temperaturile vor fi ceva mai ponderate decât în Câmpia de Vest, însă vremea va fi în general caldă și predominant senină.

Vremea în sud și sud-est

Și sudul României va resimți creșterea temperaturilor, iar pe arii restrânse vremea va deveni călduroasă. În zonele de câmpie sunt de așteptat maxime în jurul valorilor de 29–32 de grade, sub cele extreme prognozate pentru vest.

Soarele va domina ziua, cu un cer mai mult senin și fără fenomene importante. Vântul va rămâne în general slab până la moderat, iar după apus temperaturile vor coborî considerabil față de valorile din timpul după-amiezii.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va afla printre regiunile cu temperaturi ridicate, mai ales în vestul și sudul provinciei, unde maximele se vor apropia de 31–33 de grade. Va fi o zi predominant însorită, cu puțini nori și fără precipitații semnificative.

În sud-vest, apropierea de nucleul foarte cald din Banat va favoriza valori termice ridicate, astfel că după-amiaza va avea un aspect aproape de mijloc de vară, în ciuda faptului că ne aflăm în prima decadă a lunii septembrie.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea temperaturi mai moderate decât vestul și sud-vestul României, însă vremea va fi plăcută și predominant însorită. Maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 25–29 de grade, cu valori ceva mai ridicate în sudul regiunii.

Vântul va fi însă elementul mai vizibil al zilei. Pe arii restrânse va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40–45 km/h. Precipitațiile nu vor constitui o problemă, iar cerul se va menține mai mult senin.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania diferențele dintre zi și noapte vor fi foarte mari. După-amiaza, în special în vestul și centrul regiunii, vremea va deveni local călduroasă, însă în depresiunile din estul Transilvaniei noaptea temperaturile vor coborî până la numai 5–7 grade.

În zona montană cerul va fi predominant senin, dar vântul se va intensifica temporar în Carpații Meridionali și de Curbură. Aici sunt prognozate rafale de 50–60 km/h. În zonele joase și depresionare, dimineața și noaptea va exista izolat posibilitatea formării ceții.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va scăpa de căldura puternică din vest, iar litoralul va fi chiar cea mai răcoroasă zonă a României în timpul zilei. Pe coastă, temperaturile maxime vor fi de numai 23–24 de grade, în timp ce în interiorul Dobrogei valorile vor fi ceva mai ridicate.

Cerul va rămâne predominant senin, vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va fi în general frumoasă. Influența Mării Negre va limita semnificativ încălzirea, astfel că diferența dintre litoral și Câmpia de Vest poate ajunge la aproximativ 10–12 grade în timpul după-amiezii.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene meteorologice importante.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 30 de grade, astfel că după-amiaza va avea un aspect autentic de vară. Noaptea și dimineața vor fi însă mult mai plăcute, cu o temperatură minimă cuprinsă între 13 și 16 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , vremea va fi caldă și predominant senină, cu o maximă estimată în jurul valorilor de 28–30 de grade, în timp ce minima va coborî spre 10–13 grade.

, vremea va fi caldă și predominant senină, cu o maximă estimată în jurul valorilor de 28–30 de grade, în timp ce minima va coborî spre 10–13 grade. La Timișoara va fi una dintre cele mai călduroase zile dintre marile orașe ale țării. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 33–35 de grade, iar noaptea vor fi aproximativ 18–21 de grade. Spre sfârșitul intervalului vor crește înnorările, iar în regiune sunt posibile izolat ploi slabe.

va fi una dintre cele mai călduroase zile dintre marile orașe ale țării. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 33–35 de grade, iar noaptea vor fi aproximativ 18–21 de grade. Spre sfârșitul intervalului vor crește înnorările, iar în regiune sunt posibile izolat ploi slabe. La Iași, ziua va fi predominant senină, cu o maximă de aproximativ 27–29 de grade și o minimă de 12–15 grade. Vântul poate avea temporar unele intensificări.

ziua va fi predominant senină, cu o maximă de aproximativ 27–29 de grade și o minimă de 12–15 grade. Vântul poate avea temporar unele intensificări. La Craiova, vremea va deveni călduroasă, cu temperaturi maxime estimate la 31–33 de grade și minime de aproximativ 14–17 grade. Cerul va fi mai mult senin.

vremea va deveni călduroasă, cu temperaturi maxime estimate la 31–33 de grade și minime de aproximativ 14–17 grade. Cerul va fi mai mult senin. În Constanța, influența Mării Negre va ține temperaturile mult mai jos decât în restul țării. Maxima se va situa în jurul valorilor de 23–24 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17–19 grade.

influența Mării Negre va ține temperaturile mult mai jos decât în restul țării. Maxima se va situa în jurul valorilor de 23–24 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17–19 grade. La Brașov, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și o maximă estimată la 26–28 de grade. Noaptea va deveni răcoroasă, cu aproximativ 8–11 grade, iar în zona montană din apropiere vântul poate avea rafale mai puternice.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă