În Londra, ca-n București! Apă încălzită la ibric și duș la găleată pentru o femeie însărcinată

O femeie însărcinată și partenerul ei trăiesc de luni întregi fără apă caldă și încălzire în apartamentul lor din sudul Londrei, după ce alimentarea cu gaze a întregului complex rezidențial a fost întreruptă din cauza unor scurgeri considerate potențial periculoase. Samantha Banner, care a aflat la începutul lunii ianuarie că este însărcinată, a ajuns să se spele cu apă încălzită în fierbător și turnată în găleți sau cu un duș de camping, în timp ce locatarii încearcă să afle cine trebuie să plătească pentru refacerea instalației de gaze.

Situația este cu atât mai complicată cu cât firma care a dezvoltat inițial clădirea a intrat între timp în lichidare, iar proprietarii apartamentelor se tem că uriașa factură pentru reparații ar putea ajunge în cele din urmă chiar la ei.

O femeie însărcinată trăiește fără apă caldă și încălzire

Potrivit BBC, Samantha Banner și partenerul ei locuiesc într-un apartament din complexul Admiral Court, în Croydon, în sudul Londrei. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă în întregul complex pe 4 martie, după descoperirea unor scurgeri considerate „potențial periculoase”, iar de atunci viața de zi cu zi a locatarilor s-a transformat într-o succesiune de improvizații.

Pentru Samantha, problema a venit într-un moment extrem de delicat. Femeia aflase la începutul lunii ianuarie că este însărcinată, astfel că și-a petrecut cea mai mare parte a sarcinii fără posibilitatea de a face un duș normal cu apă caldă sau de a folosi sistemul obișnuit de încălzire al locuinței.

Timp de luni întregi, ea și partenerul său nu s-au putut spăla la duș în propria casă. Au folosit găleți umplute cu apă încălzită în fierbător, au mers în alte locuri pentru a se putea spăla, iar între timp au cumpărat un duș de camping.

„Avem un fel de găleată mare pe care o umplem cu apă încălzită în fierbător și facem un duș foarte rapid”, povestește Samantha pentru BBC.

Voiau să se mute într-o casă mai mare

Problemele cu gazele le-au dat peste cap și planurile pentru venirea copilului. Samantha și partenerul ei se pregăteau să finalizeze vânzarea apartamentului și să se mute într-o locuință mai mare, potrivită pentru familie, însă cumpărătorul s-a retras din tranzacție din cauza combinației dintre majorarea costurilor de administrare și problemele persistente cu alimentarea cu gaze.

Acum, cei doi spun că au rămas practic blocați într-o proprietate pe care nu o mai pot vinde în condițiile actuale.

„Suntem într-o incertitudine totală. Nu putem să scoatem din nou apartamentul la vânzare din cauza situației cu gazele”, spune Samantha.

Nici după luni de așteptare nu există un termen clar până la care alimentarea ar urma să fie restabilită. Femeia înțelege că lucrările necesare vor fi costisitoare, însă problema esențială este că niciuna dintre părțile implicate nu își asumă deocamdată responsabilitatea financiară.

„Va fi scump, înțeleg asta, dar nimeni nu își asumă răspunderea. Noi am rămas pur și simplu să așteptăm până când ei vor lua o decizie”, explică ea.

Problemele cu gazele au apărut în repetate rânduri

Samantha nu este singurul locatar care spune că a rămas captiv într-o locuință dificil sau imposibil de vândut. Zainab Ottun s-a numărat printre primii oameni care s-au mutat în complex după finalizarea acestuia, în 2019, și deține 25% dintr-un apartament evaluat la 310.000 de lire sterline prin sistemul britanic de proprietate partajată.

Pentru ea, apartamentul trebuia să reprezinte o etapă intermediară către achiziționarea unei locuințe mai mari. În schimb, spune acum că proprietatea „nu poate fi vândută”.

Potrivit femeii, de-a lungul anilor au existat mai multe scurgeri de gaze, iar alimentarea a fost întreruptă și apoi reluată în repetate rânduri, pe măsură ce erau descoperite probleme ale infrastructurii.

Când gazele au fost oprite în luna martie, Zainab se recupera după o intervenție chirurgicală la tendonul lui Ahile și se deplasa cu ajutorul cârjelor. În lipsa apei calde, era nevoită să se spele folosind o găleată.

„Nu cumperi o locuință într-o clădire nouă așteptându-te să o vezi cum se degradează chiar sub ochii tăi, în timp ce locuiești în ea”, spune aceasta.

Trebuie să-și pregătească dușul cu fierbătorul

Printre locatarii afectați se numără și Akira Pascall, asistentă medicală de pediatrie, care locuiește în complex împreună cu partenerul său și fiul lor de trei ani, într-un apartament cumpărat tot prin sistemul de proprietate partajată.

La început, familia încălzea apă în fierbător și umplea găleți pentru a se spăla și pentru a curăța vasele. În cele din urmă, au decis să cumpere și ei un duș de camping. Akira spune că situația este cu atât mai frustrantă după turele lungi de la serviciu, când ar trebui să se poată întoarce într-o locuință confortabilă.

„După ture lungi trebuie să vii acasă și să umpli dușul. Munca este deja suficient de stresantă și vrei să te întorci acasă într-un loc în care să te simți în siguranță”, povestește femeia.

Viața cu un copil de trei ani complică și mai mult lucrurile. Pregătirea durează mult, musafirii nu pot rămâne peste noapte în condiții normale, iar o activitate banală precum baia copilului s-a transformat într-o problemă.

Akira este revoltată și de posibilitatea ca locatarii să fie obligați să suporte costurile reparațiilor. „Acestea ar trebui să fie locuințe accesibile. Dacă am fi avut atât de mulți bani încât să putem înlocui conductele unei clăiri întregi, ne-am fi construit propriul bloc”, spune ea.

Expertiza a descoperit probleme la instalația de gaze

În august 2026, la cinci luni după întreruperea alimentării, un raport de expertiză comandat de proprietarul clădirii, Groundinvest 101 (Limited), și de administratorul Warwick Estates a constatat că instalația de alimentare cu gaze nu fusese montată în conformitate cu standardele stabilite de Institution of Gas Engineers and Managers.

Complexul fusese dezvoltat inițial în 2019 de compania UK Land Assets, care între timp a intrat în lichidare. Proprietarul clădirii a contactat acum mai multe companii despre care afirmă că au fost asociate dezvoltatorului inițial, încercând să recupereze costurile necesare remedierii problemelor.

Warwick Estates susține că nici compania, nici actualul proprietar al clădirii nu erau implicați în proiect în perioada în care au fost executate lucrările pe care administratorul le descrie drept necorespunzătoare. Compania afirmă că principala sa preocupare o reprezintă locatarii, dar că obstacole importante au provocat întârzieri în rezolvarea situației.

Cine va plăti pentru înlocuirea conductelor

Aici începe partea complicată pentru proprietarii apartamentelor. Potrivit Warwick Estates, termenii contractelor de închiriere pe termen lung ar indica faptul că responsabilitatea pentru conductele de gaze le-ar reveni direct deținătorilor acestor contracte. Administratorul admite însă că problema nu poate fi rezolvată pur și simplu cerându-le oamenilor să formuleze individual pretenții sau să-și organizeze singuri reparațiile.

Mai mult, defecțiunile respective nu ar fi acoperite de garanția clădirii. Una dintre variantele analizate în prezent este instalarea unor sisteme electrice de încălzire și preparare a apei calde pentru fiecare apartament, iar administratorul speră să primească în următoarele săptămâni informații suplimentare despre soluție și costurile acesteia.

Pentru cei 65 de proprietari și locatari afectați, întrebarea rămâne însă aceeași: cine va suporta în cele din urmă factura pentru refacerea unei instalații care, potrivit expertizei, nu fusese realizată conform standardelor?

„Legea este în continuare împotriva proprietarilor”

Leasehold Knowledge Partnership, organizație care apără interesele persoanelor care dețin locuințe în acest sistem, susține că situația de la Admiral Court este departe de a fi un caz izolat. Potrivit organizației, există prea multe situații în care acționarea în justiție a dezvoltatorului devine extrem de dificilă sau chiar imposibilă.

Martin Boyd, reprezentant al organizației, spune că după incendiul de la Grenfell a devenit tot mai evident cât de limitate sunt mijloacele pe care proprietarii le au la dispoziție atunci când descoperă defecte grave ale clădirilor.

Printre probleme se numără, potrivit acestuia, și faptul că un cumpărător nu are dreptul legal de a inspecta tehnic întreaga clădire înainte de achiziție, astfel încât poate să nu aibă posibilitatea reală de a descoperi problemele existente. Organizația cere guvernului britanic să consolideze sistemele de garanție pentru construcțiile noi.

Guvernul britanic: „Situația este complet inacceptabilă”

Ministerul britanic pentru Locuințe, Comunități și Administrație Locală a reacționat dur, calificând situația drept „complet inacceptabilă” și cerând celor responsabili să efectueze de urgență lucrările esențiale la clădire.

Un purtător de cuvânt al ministerului a precizat că autoritățile intenționează să consolideze protecția proprietarilor prin proiectul legislativ privind reformarea sistemelor commonhold și leasehold. Printre schimbările propuse se află transformarea commonhold în forma implicită de proprietate pentru noile apartamente, ceea ce ar trebui să le ofere locatarilor un control mai mare asupra clădirilor în care trăiesc.

Croydon Churches Housing Association, care deține contractele pentru 22 dintre apartamentele din Admiral Court, consideră la rândul său că proprietarul clădirii este responsabil pentru identificarea și implementarea unei soluții eficiente pe termen lung.

Asociația afirmă că a cerut în repetate rânduri măsuri urgente și un termen clar pentru restabilirea încălzirii și apei calde. Între timp, o parte dintre chiriași au fost mutați în alte locuințe, tuturor rezidenților le-au fost puse la dispoziție calorifere electrice, iar celor care au avut nevoie li s-au oferit soluții temporare pentru duș. Deținătorii de locuințe în sistemul de proprietate partajată au primit și vouchere pentru produse esențiale, iar asociația s-a oferit să acopere costurile suplimentare cu energia electrică.

Venirea copilului se apropie, dar soluția întârzie

În ciuda expertizelor, discuțiilor dintre companii și intervenției autorităților, pentru Samantha problema fundamentală nu s-a schimbat. După ce și-a petrecut cea mai mare parte a sarcinii încălzind apa cu fierbătorul și improvizând soluții pentru activități absolut normale, femeia nu știe încă atunci când va putea deschide din nou robinetul și va avea apă caldă în propria locuință.

În același timp, apartamentul pe care familia intenționa să-l vândă pentru a se muta într-o casă mai mare a devenit extrem de dificil de tranzacționat, iar perspectiva unor costuri suplimentare pentru refacerea instalației adaugă o nouă incertitudine.

Pentru locatarii din Admiral Court, problema începută în martie cu oprirea gazelor s-a transformat astfel într-un conflict mult mai amplu despre responsabilitatea pentru defectele unei clădiri relativ noi și despre cine trebuie să plătească atunci când lucrurile merg prost. Iar pentru Samantha, toate aceste dispute juridice și financiare se reduc la o realitate mult mai simplă: cea mai mare parte a sarcinii sale a trecut fără apă caldă și încălzire în propria casă.

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