Saxofonistul lui Lele, căutat de agresori după scandalul care l-a băgat în spital: ”Nu pot să dorm!”

Eduard, saxofonistul lui Lele, a trecut cu bine peste operația la braț. Artistul se află acum în perioada de recuperare. În urma agresiunii de la Buzău, acesta s-a ales cu o fractură serioasă, iar medicii au fost nevoiți să-i monteze o tijă. Invitat la Dan Capatos Show, Eduard a vorbit despre starea lui de sănătate și a dezvăluit că a fost căutat de agresorii săi. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Saxofonistul lui Lele încă resimte dureri după operație. Potrivit lui, acestea sunt mai puternice în timpul nopții. Eduard a explicat că are montată o tijă în braț, iar acum urmează acum o perioadă importantă pentru recuperarea mobilității. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mă doare, dar mai mult noaptea. Ziua mă doare mai puțin. Noaptea mă doare, dar e normal, că am tijă acum”, a spus Eduard.

Potrivit biletului de externare, Eduard a suferit o fractură de umăr. Leziunea a fost provocată în urma agresiunii fizice. Medicii au decis efectuarea unei intervenții chirurgicale, iar brațul a fost stabilizat cu o tijă. Evoluția de după operație a fost bună. Astfel, Eduard a fost externat și trebuie să respecte mai multe recomandări medicale.

Saxofonistul lui Lele începe recuperarea

Eduard trebuie să aibă grijă de braț în următoarea perioadă. Medicii i-au recomandat inclusiv aplicarea gheții. Pansamentele trebuie schimbate periodic, până la îndepărtarea firelor, iar primul control postoperator este programat peste trei săptămâni. Recuperarea propriu-zisă va începe în aproximativ două săptămâni. Eduard va avea nevoie de kinetoterapie pentru a-și recăpăta mobilitatea.

„Doamne-ajută să pot să-mi folosesc mâna. Nu pot să dorm. Nu pot să dorm mai mult de două ore”, a mărturisit saxofonistul.

Ce spune Eduard despre cei implicați în scandal

Dan Capatos l-a întrebat dacă cineva din partea agresorilor s-a interesat de starea lui. Eduard a confirmat că au existat încercări de a afla cum se simte. Artistul spune însă că nu vrea să discute momentan cu nimeni.

„Da, se interesează, dar nu vreau să vorbesc cu nimeni deocamdată”, a declarat Eduard.

Eduard, dezamăgit de Lele după scandal

Eduard a vorbit și despre reacția lui Lele de după incident. Acesta susține că artistul ar fi trebuit să aibă o poziție mai clară. Potrivit saxofonistului, Lele ar fi încercat să se retragă din conflict. Eduard spune că acest lucru l-a deranjat.

„El trebuia să zică trei cuvinte. Să zică ce s-a întâmplat acolo. Poate îi e rușine, dar trebuia să aibă o poziție. El vorbește că e prieten și cu mine, și cu el (n.r. Leo de la Kuweit), să ne rezolvăm treburile astea între noi. Mă deranjează. Sunt șocat, ai înțeles? Asta e. Poate ăsta a fost un semn de la Dumnezeu, să văd cu ce oameni am de-a face. Două, trei vorbe și gata. Atât trebuia să zic. Trei cuvinte. (…) Cum să iasă din schemă? Poate el, dacă vorbea ce trebuie din prima, poate nu mai ajungeam aici. Și vreau să încheiem cu Lele. Să fie sănătos.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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