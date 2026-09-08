Actorul Bruce Campbell, diagnosticat cu o formă incurabilă de cancer. Medicii estimează că mai are cinci ani de trăit: „Am decis să trăiesc cu boala”

Actorul Bruce Campbell, diagnosticat cu o formă incurabilă de cancer. Medicii estimează că mai are cinci ani de trăit: „Am decis să trăiesc cu boala”
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Sursa foto: Profimedia
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Bruce Campbell a făcut noi dezvăluiri despre lupta cu boala, la câteva luni după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer. Actorul din seria „Evil Dead” spune că, potrivit prognosticului primit, mai are aproximativ cinci ani de trăit, însă refuză să lase diagnosticul să-i dicteze modul în care își trăiește viața.

Bruce Campbell, în vârstă de 68 de ani, a vorbit despre starea sa de sănătate în timpul unei apariții în podcastul „The Adam Carolla Show”.

Actorul anunțase în luna martie că a fost diagnosticat cu o formă de cancer pe care a descris-o drept tratabilă, dar incurabilă. Campbell nu a dezvăluit despre ce tip de cancer este vorba și spune că preferă să păstreze această informație privată.

Acum, starul din „Evil Dead” a vorbit pentru prima dată despre prognosticul primit de la medici, relatează PEOPLE.

„Cu tipul de cancer pe care îl am, despre care nu vreau să intru în detalii, în momentul de față vorbim despre cinci ani”, a declarat actorul.

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Întrebat de Adam Carolla dacă asta înseamnă că medicii estimează că mai are cinci ani de trăit, Campbell a răspuns: „Cu aproximație”.

Sursa foto: Profimedia

Bruce Campbell: „Am decis să trăiesc cu boala”

În ciuda prognosticului, actorul spune că nu vrea să-și petreacă următorii ani gândindu-se permanent la cancer. El a explicat că a luat o decizie clară în privința modului în care va aborda perioada următoare.

„Am decis foarte clar să trăiesc cu boala, nu să mor din cauza ei”, a spus actorul.

Starul din „Evil Dead” a precizat că în prezent se simte bine din punct de vedere fizic și că diagnosticul nu l-a împiedicat să-și continue activitatea.

„Fizic, mă simt perfect”, a declarat Campbell.

Actorul a explicat și că nu este interesat să petreacă mult timp citind forumuri sau participând la grupuri dedicate persoanelor diagnosticate cu cancer. Preferă să urmeze tratamentul și să-și continue viața fără ca boala să devină centrul existenței sale.

Sursa foto: Profimedia

Actorul continuă să lucreze

Bruce Campbell își continuă cariera și își promovează în prezent noul film, „Ernie & Emma”, proiect pe care l-a scris și regizat și în care interpretează unul dintre rolurile principale.

Actorul nu a oferit detalii despre tratamentul pe care îl urmează și nici despre forma de cancer de care suferă. Atunci când și-a făcut public diagnosticul, în martie, Campbell a precizat însă că boala poate fi tratată, chiar dacă nu poate fi vindecată.

Bruce Campbell este cunoscut în special pentru rolul lui Ash Williams din franciza horror „Evil Dead”. Actorul a interpretat personajul pentru prima dată în filmul regizat de Sam Raimi și lansat în 1981, revenind ulterior în mai multe continuări și în serialul „Ash vs Evil Dead”.

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