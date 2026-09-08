Imagine rară cu mama Loredanei. Ce mesaj emoționant i-a transmis artista celei care i-a dat viață

Loredana Groza a marcat un moment important din viața familiei sale și i-a dedicat un mesaj emoționant celei care i-a dat viață. Cu această ocazie, cântăreața a scos la lumină fotografii mai puțin cunoscute, surprinse în momente deosebite petrecute împreună. Imaginile postate au dezvăluit o latură intimă a artistei și au atras imediat atenția celor care o urmăresc.

Legătura dintre vedetă și mama sa este una extrem de apropiată. Artista demonstrează de fiecare dată cât de importantă este familia pentru ea. În ciuda unei agende încărcate și a numeroaselor proiecte în care este implicată, cântăreața găsește mereu momente pe care să le petreacă alături de cei dragi. Recent, Loredana a avut un motiv special de sărbătoare și a marcat momentul printr-o serie de fotografii în care apare alături de mama sa.

Loredana Groza a celebrat ziua de naștere a mamei sale

Moment deosebit în familie pentru Loredana Groza. Cântăreața a marcat ziua specială a mamei sale printr-o postare emoționantă în mediul online, însoțită de fotografii din arhiva personală. Artista a ales să împărtășească cu urmăritorii câteva cadre mai puțin văzute, care surprind relația apropiată dintre cele două.

Familia rămâne una dintre prioritățile vedetei. Relația cu mama ei este una dintre cele mai importante legături din viața artistei. Ori de câte ori programul îi permite, cântăreața caută să petreacă timp alături de cea care i-a fost mereu aproape.

Recent, artista a avut un motiv special să își exprime recunoștința și dragostea față de mama sa. Cu prilejul aniversării acesteia, Loredana i-a dedicat un mesaj emoționant, transmis public în mediul online.

„Astăzi e ziua ta, Mama! Mama… Primul cuvânt pe care l-am rostit vreodată. Prima îmbrățișare pe care am primit-o. M-ai învățat să scriu, să citesc, să cânt, să fiu OM”, a scris artista.

Cântăreața a evidențiat cât de importantă este prezența mamei sale în viața ei, căreia îi este recunoscătoare pentru afecțiunea, sprijinul și puterea pe care i le transmite zi de zi.

„Sunt binecuvântată să fiu fiica ta!”, a mai transmis vedeta.

La finalul mesajului, cântăreața i-a transmis cele mai calde gânduri, dorindu-i multă sănătate și cât mai mulți ani în care să poată crea împreună amintiri de neuitat.

Artista își amintește cu emoție de tatăl său

La începutul lunii august, artista a traversat un moment încărcat de nostalgie, rememorându-l pe tatăl său, Vasile Groza, care ar fi ajuns la vârsta de 89 de ani. Cu această ocazie, Loredana a ales să împărtășească în mediul online câteva gânduri despre părintele său și despre golul lăsat în urma lui.

Amintirile ultimelor momente petrecute împreună au căpătat o însemnătate aparte pentru cântăreață. Aceasta a recunoscut că, atunci când a sărbătorit alături de tatăl ei aniversarea de anul trecut, nu și-ar fi imaginat că avea să fie ultima pe care o vor petrece împreună.

„La mulți ani, tata!!! Azi ai fi împlinit 89 de ani… Cine bănuia că anul trecut a fost ultima aniversare petrecută împreună… Ești cu mine oriunde… Dor… A ta, Lush”, a transmis Loredana Groza.

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