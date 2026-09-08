Recunoști băiețelul din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai iubiți artiști din România

Îl recunoști pe băiețelul din fotografie? Chipul inocent din fotografia de odinioară ascunde povestea unui artist care, ani mai târziu, a ajuns cunoscut în toată România. Acum, o imagine scoasă parcă dintr-un album vechi a readus în prim-plan copilăria, școala și toate visurile care, la vremea respectivă, păreau atât de departe.

Fotografia a fost publicată la începutul noului an școlar și a venit la pachet cu o serie de gânduri care merg direct la suflet. La vremea respectivă, băiețelul brunet din imagine nu știa că viața lui se va schimba radical. Anii au trecut, iar copilul din fotografie a ajuns unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica românească. Este vorba despre Smiley.

Smiley, fotografie emoționantă din copilărie

Artistul a profitat de momentul începutului de an școlar pentru a face o incursiune emoționantă în trecut. În loc să ofere doar o fotografie nostalgică, Smiley și-a imaginat ce i-ar spune copilului care a fost cândva, dacă ar avea posibilitatea să se întoarcă în timp.

Dincolo de imaginea care readuce în atenție anii copilăriei, mesajul artistului este unul puternic. Smiley a povestit despre dorințe, eșecuri, întrebări și despre curajul de a merge mai departe chiar și atunci când lucrurile nu ies conform planului.

Artistul și-ar fi dorit să-i spună copilului din fotografie că nu trebuie să îi fie frică să viseze, chiar dacă drumul până la împlinirea acelor visuri nu este întotdeauna simplu.

„M-aș întoarce în timp să-i urez baftă la școală. M-aș întoarce în timp să-i spun să nu-i fie frică să viseze prea mult. M-aș întoarce în timp să-i spun că uneori lucrurile n-o să iasă cum vrea el, dar este parte din drum. M-aș întoarce în timp să-i spun să pună mai multe întrebări”, sunt câteva dintre gândurile transmise de Smiley odată cu fotografia din copilărie.

Cuvintele sale scot la lumină și o lecție pe care mulți oameni ajung să o înțeleagă abia după ani întregi: nu trebuie să ai toate răspunsurile încă din copilărie. Iar Smiley a transmis exact acest lucru versiunii sale de atunci.

„M-aș întoarce în timp să-i spun că e ok că nu știe încă ce vrea să se facă atunci când o să fie mare”, a scris Smiley.

Lecția pe care artistul ar fi vrut să o învețe mai devreme

Smiley a ajuns un nume important în industria muzicală, dar drumul n-a fost deloc ușor. Artistul a spus că s-a comparat des cu cei din jur și că au fost multe momente în care n-a avut încredere în el.

„M-aș întoarce în timp să-i spun să nu se compare cu colegul lui de bancă. Fiecare are drumul lui”, este un alt mesaj publicat de artist.

O lecție simplă, dar care capătă greutate atunci când este privită prin prisma anilor care au trecut. Copilul din fotografie nu avea de unde să știe ce urma să-i rezerve viața și nici în ce direcție avea să meargă cariera lui.

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