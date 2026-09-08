Recunoști băiețelul din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai iubiți artiști din România

Recunoști băiețelul din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai iubiți artiști din România
Galerie Foto 13
Smiley în tinerețe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Îl recunoști pe băiețelul din fotografie? Chipul inocent din fotografia de odinioară ascunde povestea unui artist care, ani mai târziu, a ajuns cunoscut în toată România. Acum, o imagine scoasă parcă dintr-un album vechi a readus în prim-plan copilăria, școala și toate visurile care, la vremea respectivă, păreau atât de departe.

Fotografia a fost publicată la începutul noului an școlar și a venit la pachet cu o serie de gânduri care merg direct la suflet. La vremea respectivă, băiețelul brunet din imagine nu știa că viața lui se va schimba radical. Anii au trecut, iar copilul din fotografie a ajuns unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica românească. Este vorba despre Smiley.

Smiley, fotografie emoționantă din copilărie

Artistul a profitat de momentul începutului de an școlar pentru a face o incursiune emoționantă în trecut. În loc să ofere doar o fotografie nostalgică, Smiley și-a imaginat ce i-ar spune copilului care a fost cândva, dacă ar avea posibilitatea să se întoarcă în timp.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Dincolo de imaginea care readuce în atenție anii copilăriei, mesajul artistului este unul puternic. Smiley a povestit despre dorințe, eșecuri, întrebări și despre curajul de a merge mai departe chiar și atunci când lucrurile nu ies conform planului.
Artistul și-ar fi dorit să-i spună copilului din fotografie că nu trebuie să îi fie frică să viseze, chiar dacă drumul până la împlinirea acelor visuri nu este întotdeauna simplu.

Smiley

Smiley

„M-aș întoarce în timp să-i urez baftă la școală. M-aș întoarce în timp să-i spun să nu-i fie frică să viseze prea mult. M-aș întoarce în timp să-i spun că uneori lucrurile n-o să iasă cum vrea el, dar este parte din drum. M-aș întoarce în timp să-i spun să pună mai multe întrebări”, sunt câteva dintre gândurile transmise de Smiley odată cu fotografia din copilărie.

Cuvintele sale scot la lumină și o lecție pe care mulți oameni ajung să o înțeleagă abia după ani întregi: nu trebuie să ai toate răspunsurile încă din copilărie. Iar Smiley a transmis exact acest lucru versiunii sale de atunci.

„M-aș întoarce în timp să-i spun că e ok că nu știe încă ce vrea să se facă atunci când o să fie mare”, a scris Smiley.

Lecția pe care artistul ar fi vrut să o învețe mai devreme

Smiley a ajuns un nume important în industria muzicală, dar drumul n-a fost deloc ușor. Artistul a spus că s-a comparat des cu cei din jur și că au fost multe momente în care n-a avut încredere în el.

„M-aș întoarce în timp să-i spun să nu se compare cu colegul lui de bancă. Fiecare are drumul lui”, este un alt mesaj publicat de artist.

O lecție simplă, dar care capătă greutate atunci când este privită prin prisma anilor care au trecut. Copilul din fotografie nu avea de unde să știe ce urma să-i rezerve viața și nici în ce direcție avea să meargă cariera lui.

VEZI ȘI: Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura cu trupa Coldplay
Gina Pistol a spus cine cedează primul în certurile cu Smiley: „El face compromisurile”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă
Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă
JO iubește din nou după despărțirea de Juno. Prima imagine cu bărbatul care i-a furat inima
JO iubește din nou după despărțirea de Juno. Prima imagine cu bărbatul care i-a furat inima
Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment
Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment
Ce s-a ales de „bătăușul de femei” din primul sezon Insula Iubirii. Liviu s-a îngrășat și pare alt om. Ce meserie prestează în Viena
Ce s-a ales de „bătăușul de femei” din primul sezon Insula Iubirii. Liviu s-a îngrășat și pare alt om. Ce meserie prestează în Viena
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
Mediafax
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele
Gandul.ro
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Mediafax
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă
Click.ro
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele
Gandul.ro
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Mediafax Spania
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.