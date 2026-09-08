BANC | Testament: „Las toată averea mea vecinei”

Chiar dacă suntem abia pe la începutul săptămânii, atmosfera de weekend nu trebuie să dispară. Ca să trecem mai ușor peste zilele de muncă și să păstrăm zâmbetul pe buze, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, al cărui început s-ar putea să nu vă spună mare lucru, însă finalul promite o porție zdravănă de râs.

Testamentul unui soț

Las toată averea mea vecinei pe care nu o durea niciodată capul. Soției mele îi las moștenire pastilele de durere.

Alte bancuri amuzante

La interviul de angajare

Un bărbat merge la un interviu pentru un loc de muncă.

Directorul îl întreabă:

– Care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

Bărbatul răspunde imediat:

– Sinceritatea.

Directorul zâmbește:

– Eu nu cred că sinceritatea este un defect.

Bărbatul se uită serios la el:

– Sincer, nici nu-mi pasă ce credeți.

Directorul rămâne puțin blocat, apoi continuă:

– Bine… să trecem mai departe. Cum vă descurcați cu munca sub presiune?

– Foarte bine.

– Și cu lucrul în echipă?

– Excelent.

– Sunteți o persoană punctuală?

– Absolut!

Directorul se uită pe CV:

– Observ însă că la ultimul loc de muncă ați fost concediat după doar două săptămâni.

– Da.

– Și de ce?

– Pentru că am fost foarte punctual.

– Cum adică?

– În prima zi am ajuns la timp, în a doua zi am ajuns la timp…

Directorul îl întrerupe:

– Și?

– În a treia zi m-am săturat să fiu singurul care ajunge la timp!

Soția și soțul la doctor

Un bărbat merge cu soția la medic, pentru că aceasta se plângea de câteva zile că uită foarte multe lucruri.

Doctorul o consultă, apoi îi spune soțului:

– Nu pare să fie nimic grav, dar trebuie să fie mai atentă. Să doarmă suficient, să mănânce sănătos și să facă mișcare.

Soția îl întreabă:

– Domnule doctor, dar ce pot face ca să nu mai uit lucrurile?

– Scrieți totul într-un carnețel. Orice lucru important, notați-l imediat.

Ajung cei doi acasă, iar soția începe să scrie.

După câteva minute, îl întreabă pe soț:

– Dragule, vrei să-ți aduc o cafea?

– Da, te rog.

– Cu zahăr?

– Cu două lingurițe.

Soția pleacă spre bucătărie, dar după câteva secunde se întoarce:

– Vrei și puțin lapte?

– Da, puțin.

– Bine.

Pleacă din nou. După un minut, se întoarce:

– Dragule, mai vrei ceva?

– Nu, iubire.

După zece minute, soția apare cu o farfurie cu ouă, șuncă și pâine.

Soțul, uimit:

– Dar cafeaua mea unde este?

Soția oftează:

– Știam eu că uit ceva!

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