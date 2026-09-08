Fosta Miss Austria a murit subit la doar 22 de ani: ”Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme”

Miss Austria 2024 a murit la numai 22 de ani, iar vestea dispariției sale a lăsat în urmă o durere uriașă. Lucia Sisic s-a luptat încă din copilărie cu probleme cardiace și a trecut prin șapte operații la inimă. A reușit, în ciuda tuturor încercărilor, să ajungă în vârful lumii concursurilor de frumusețe, însă destinul i-a rezervat un final cumplit de devreme.

Lucia Sisic a avut parte de o viață în care momentele de fericire s-au împletit cu unele dintre cele mai grele încercări. Tânăra a ajuns să fie admirată pentru frumusețea sa, dar în spatele imaginilor perfecte a dus o luptă despre care puțini au știut cu adevărat.

Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani!

Problemele cardiace au apărut încă din copilărie. De-a lungul anilor, Lucia a trecut prin șapte intervenții chirurgicale la inimă, iar fiecare dintre ele a însemnat o nouă încercare pentru ea și familia sa. Cea mai recentă operație a avut loc chiar iarna trecută. După intervenție, tânăra și-a exprimat pe Instagram ușurarea și bucuria că operația fusese un succes.

Pentru Lucia, însă, problemele de sănătate nu au însemnat renunțarea la planurile sale.În 2024, Lucia Sisic și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe și a fost încoronată Miss Austria. Tânăra a rămas până de curând deținătoarea titlului, întrucât după victoria ei nu au mai fost organizate alte concursuri.

În lumina reflectoarelor, Lucia a afișat imaginea unei tinere puternice și pline de viață. În spatele zâmbetului său s-a aflat însă povestea unei persoane care a cunoscut mult prea devreme lupta cu problemele medicale. Ultima ei postare pe Instagram a fost pe 12 august.

După moartea tinerei, mesajele de adio au început să curgă. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o au încercat să pună în cuvinte durerea provocată de dispariția ei.

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme și pentru totdeauna”, a scris pe Facebook Miroslav Piplica, un prieten al familiei.

Cei care au cunoscut-o sunt devastați

Acesta a povestit și despre felul în care Lucia a rămas în memoria celor care au întâlnit-o. El a spus că tânăra nu s-a remarcat doar prin frumusețe, ci și bunătate și empatie.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, a cărei bunătate și căldură au lăsat o impresie de neuitat în inimile celor care au cunoscut-o”, a spus acesta.

Și organizația „Mission Austria” a reacționat după vestea teribilă. Pentru cei din lumea concursurilor de frumusețe, Lucia nu a fost doar câștigătoarea unei coroane, ci o tânără care a lăsat în urmă o amintire puternică.

„Lucia va rămâne în amintirea noastră ca o tânără minunată. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia ei, prietenii ei și toți cei apropiați în aceste momente dificile. Dragă Lucia, vei rămâne mereu parte din familia noastră Miss Austria”, a transmis organizația.

Christopher Dengg, „Mister Austria 2024”, a transmis și el un mesaj după dispariția Luciei.

„Odihnește-te în pace, dragă Lucia! Sincere condoleanțe întregii familii! Vei rămâne în inimile noastre prin firea ta iubitoare și grijulie”, a spus el.

Petra Melcher, cântăreața de muzică pop din Villach cunoscută sub numele „Adriana”, a lăsat, la rândul său, câteva cuvinte pentru tânăra care a plecat mult prea devreme.

„Sincere condoleanțe! Odihnește-te în pace, dragă Lucia!”, a spus Petra.

Acum, în locul aplauzelor și al luminilor de pe scenă, au rămas fotografiile, amintirile și mesajele celor care au cunoscut-o.

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