Fosta Miss Austria a murit subit la doar 22 de ani: ”Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme”

Fosta Miss Austria a murit subit la doar 22 de ani: ”Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme”
Galerie Foto 11
Fosta Miss Austria
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Miss Austria 2024 a murit la numai 22 de ani, iar vestea dispariției sale a lăsat în urmă o durere uriașă. Lucia Sisic s-a luptat încă din copilărie cu probleme cardiace și a trecut prin șapte operații la inimă. A reușit, în ciuda tuturor încercărilor, să ajungă în vârful lumii concursurilor de frumusețe, însă destinul i-a rezervat un final cumplit de devreme.

Lucia Sisic a avut parte de o viață în care momentele de fericire s-au împletit cu unele dintre cele mai grele încercări. Tânăra a ajuns să fie admirată pentru frumusețea sa, dar în spatele imaginilor perfecte a dus o luptă despre care puțini au știut cu adevărat.

Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani!

Problemele cardiace au apărut încă din copilărie. De-a lungul anilor, Lucia a trecut prin șapte intervenții chirurgicale la inimă, iar fiecare dintre ele a însemnat o nouă încercare pentru ea și familia sa. Cea mai recentă operație a avut loc chiar iarna trecută. După intervenție, tânăra și-a exprimat pe Instagram ușurarea și bucuria că operația fusese un succes.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Pentru Lucia, însă, problemele de sănătate nu au însemnat renunțarea la planurile sale.În 2024, Lucia Sisic și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe și a fost încoronată Miss Austria. Tânăra a rămas până de curând deținătoarea titlului, întrucât după victoria ei nu au mai fost organizate alte concursuri.

Miss Austria 2024

Miss Austria 2024

În lumina reflectoarelor, Lucia a afișat imaginea unei tinere puternice și pline de viață. În spatele zâmbetului său s-a aflat însă povestea unei persoane care a cunoscut mult prea devreme lupta cu problemele medicale. Ultima ei postare pe Instagram a fost pe 12 august.

După moartea tinerei, mesajele de adio au început să curgă. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o au încercat să pună în cuvinte durerea provocată de dispariția ei.

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme și pentru totdeauna”, a scris pe Facebook Miroslav Piplica, un prieten al familiei.

Cei care au cunoscut-o sunt devastați

Acesta a povestit și despre felul în care Lucia a rămas în memoria celor care au întâlnit-o. El a spus că tânăra nu s-a remarcat doar prin frumusețe, ci și bunătate și empatie.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, a cărei bunătate și căldură au lăsat o impresie de neuitat în inimile celor care au cunoscut-o”, a spus acesta.

Și organizația „Mission Austria” a reacționat după vestea teribilă. Pentru cei din lumea concursurilor de frumusețe, Lucia nu a fost doar câștigătoarea unei coroane, ci o tânără care a lăsat în urmă o amintire puternică.

„Lucia va rămâne în amintirea noastră ca o tânără minunată. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia ei, prietenii ei și toți cei apropiați în aceste momente dificile. Dragă Lucia, vei rămâne mereu parte din familia noastră Miss Austria”, a transmis organizația.

Christopher Dengg, „Mister Austria 2024”, a transmis și el un mesaj după dispariția Luciei.

„Odihnește-te în pace, dragă Lucia! Sincere condoleanțe întregii familii! Vei rămâne în inimile noastre prin firea ta iubitoare și grijulie”, a spus el.

Petra Melcher, cântăreața de muzică pop din Villach cunoscută sub numele „Adriana”, a lăsat, la rândul său, câteva cuvinte pentru tânăra care a plecat mult prea devreme.

„Sincere condoleanțe! Odihnește-te în pace, dragă Lucia!”, a spus Petra.

Acum, în locul aplauzelor și al luminilor de pe scenă, au rămas fotografiile, amintirile și mesajele celor care au cunoscut-o.

VEZI ȘI: O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani. Familia și apropiații sunt devastați!

 Doliu în lumea frumuseţii! A murit Miss Earth Indonesia

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Valentin Moraru a murit electrocutat după ce a căzut de pe acoperișul unei hale. Avea doar 20 de ani
Valentin Moraru a murit electrocutat după ce a căzut de pe acoperișul unei hale. Avea doar 20 de ani
Nuțu Cămătaru, în doliu! Pelicanul, finul și vechiul său prieten, a murit
Nuțu Cămătaru, în doliu! Pelicanul, finul și vechiul său prieten, a murit
RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova
RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova
Cătălin Măruță, debut cu emoții la Antena 1! Câți români s-au uitat la prima ediție Furnicuțele
Cătălin Măruță, debut cu emoții la Antena 1! Câți români s-au uitat la prima ediție Furnicuțele
Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu
Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
Mediafax
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Mediafax
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Click.ro
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Mediafax Spania
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.