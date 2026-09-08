Cum a reușit Daniela Nane să slăbească la 54 de ani. Singurul truc care funcționează la ea

Daniela Nane (54 de ani) traversează una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața sa. Din punct de vedere profesional, actrița traversează o perioadă extraordinară, iar succesul profesional vine la pachet și cu satisfacții personale pe măsură. Recent, ea a dezvăluit trucul pe care îl folosește pentru a ține la distanță kilogramele în plus.

Daniela Nane a mărturisit că face parte din categoria femeilor care s-au luptat toată viață cu surplusul de kilograme. După nenumărate încercări și diete, actrița și-a ascultat organismul și a considerat că cea mai bună modalitate prin care se poate menține în formă este își calculeze numărul de calorii de la fiecare masă și să nu mai mănânce nimic după ora 16.

Cum a „topit” Daniela Nane kilogramele în plus

În cadrul unui interviu, actrița a vorbit deschis despre modul în care a reușit să scape de kilogramele în plus, dar și cum reușește să se mențină în formă. Practic, Daniela Nane a renunțat la orice fel de dietă sau restricții alimentare, iar în prezent urmează regula postului intermitent: 18 ore de rapus alimentar și o fereastră de 6 ore în care poate mânca.

„Am ținut diete toată viața. La un moment dat nu mai funcționează nimic și, pur și simplu, ce funcționează acum la mine este să nu mai mănânc după ora 16. Nu mai mănânc după ora 16 până a doua zi dimineața. Foare rar mănânc seara.”, a spus Daniela Nane.

Daniela Nane a mărturisit că de la această regulă se abate doar în cazuri excepționale. Una dintre ele este atunci când iese în oraș alături de prietenii e.

Dacă ies cu prietenii la o cină, nu o să stau să mă uit la ei! Dar, știind că se întâmplă asta, mănânc peste zi un iaurt sau un fruct. Și atât. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Nu-mi bat capul prea mult nici cu asta. Oricum, mănânc puțin. Mănânc foarte puțin, în general. Și acum, chiar mănânc foarte puțin. Am 18 ore în care nu mănânc. Eu mănânc într-o fereastră de 6 ore și apoi, timp de 18 ore, de la ora 16, nu mai consum nimic”, a declarat Daniela Nane pentru Viva!.

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