Cătălin Brînză l-a pus la punct pe Marco de la Insula Iubirii: „Cei din anii 2000 l-au sunat să își ia glumele înapoi”

Cătălin Brînză l-a pus la punct pe Marco de la Insula Iubirii: „Cei din anii 2000 l-au sunat să își ia glumele înapoi”
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Cătălin Brînză, atac la adresa Prințului Marco/ sursa foto: social media
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Nici bine nu a început Insula Iubirii, iar cele două tabere, concurenții și ispitele, își aruncă replici dure. După ce Prințul Marco l-a atacat pe Cătălin Brînză, acesta nu a mai tăcut și l-a pus la punct.

Insula Iubirii este unul dintre cele mai dure show-uri din România. Cinci cupluri au plecat în Thailanda să se testeze, iar în primele ediții ale noului sezon, concurenții și-au cunoscut ispitele, implicit rivalii.

Replicile acide nu au întârziat să apară, astfel că Prințul Marco l-a atacat pe Cătălin Brînză. Ispita masculină nu s-a mai abținut și l-a pus la punct pe soțul Biancăi Ghiurcă. Acesta a mărturisit că nu a fost deranjat de reacțiile lui, însă consideră că a vrut doar să fie în centrul atenției. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cătălin Brînză l-a pus la punct pe Marco de la Insula Iubirii

Cătălin Brînză, atac la adresa Prințului Marco/ sursa foto: social media

Cătălin Brînză, atac la adresa Prințului Marco/ sursa foto: social media

Prințul Marco s-a arătat amuzat de numele ispitei masculine. Cu toate acestea, Cătălin Brînză a spus în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars că nu a fost deranjat de glumele sale.

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Mai mult decât atât, este convins că a vrut să fie în centrul atenției. Ispita de la Insula Iubirii a explicat că este o persoană calmă și are respect față de cel de lângă el, indiferent de situație.

”Sincer cred că își dorește un pic de validare, intervine un pic frustrarea și dorința de afirmare față de colegii lui, într-o gașcă unde vrea să fie liderul lor și să facă anumite glume. Cred că cei din anii 2000 l-au sunat să își ia glumele înapoi. Nu știu… nu pot să îmi imaginez. Eu și în viața reală mă comport la fel, îmi place să îmi mențin calmul și să am respect față de cel de lângă mine”, a declarat Cătălin Brînză

Prințul Marco l-a atacat pe Cătălin Brînză

Atunci când ispitele masculine și-au făcut apariția, Prințul Marco a avut o serie de replici la adresa bărbaților. Acesta a explicat că s-a simțit sfidat de Cătălin Brînză și l-a atacat direct.

„Mă sfidează, se uită la mine. Domnul Brînză”, a spus Prințul Marco.

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