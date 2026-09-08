Cătălin Scărlătescu își pune noua iubită la treabă, dar trebuie să scoată bani frumoși din buzunar: „Nu sunt un tip bogat”

Cătălin Scărlătescu își pune noua iubită la treabă, dar trebuie să scoată bani frumoși din buzunar: „Nu sunt un tip bogat”
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Cătălin Scărlătescu și Elena au planuri mari de viitor /Foto: Instagram
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Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate, însă până nu demult au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor. Prima lor apariție publică a avut loc recent, chiar înaintea debutului noului sezon MasterChef România. Iar acum că relația lor nu mai este un secret bine păzit, Cătălin Scărlătescu a dat mai multe din casă. Se pare că aceștia au planuri mari de viitor, iar juratul de la MasterChef își pune iubita la treabă.

Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean datează de mai bine de un an, așa că putem spune că acum cei doi formează un cuplu solid. Ei bine, aceștia și-au făcut și planuri de viitor împreună, iar în curând vor să se apuce de construcția casei de vacanță din Deltă. Cum Elena este specialistă în domeniu, sarcina îi revine ei, însă Cătălin Scărlătescu se teme pentru bugetul familiei.

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Cătălin Scărlătescu și Elena încep construcția casei de vacanță

Elena Gogean are 27 de ani și este arhitect de profesie, dar și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Așa că, deși inițial juratul de la MasterChef plănuia să apeleze la o firmă de specialitate pentru casa din Deltă, acum planurile s-au reconfigurat.

Elena se va ocupa de casa din Deltă /Foto: Instagram

Elena este cea care se va ocupa de proiect, însă Cătălin Scărlătescu are puține emoții. Având în vedere că va petrece în casa de vacanță cam o lună pe an, cheful nu își dorește o investiție prea mare, însă partenera sa are alte planuri și vrea ca totul să fie făcut ca la carte.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit… Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață?

E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei . Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit viva.ro.

 

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Foto: Instagram

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