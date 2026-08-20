Cătălin Scărlătescu spune totul despre noua iubită: „Am păcălit-o”

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Scărlătescu traverseză o perioadă frumoasă nu doar în plan profesional, căci, așa cum știm începe un nou sezon Masterchef care va face deliciul telespectatorilor, dar și pe plan amoros, alături de noua sa parteneră. După ce în toamna anului precedent s-a confirmat despărțirea de Doina Teodoru, celebrul bucătar nu a stat prea mult să plângă după fosta relație, ci la începutul acestui an a recunoscut că trăiește o poveste de dragoste nouă. Partenera lui este o arhitectă originară din Focșani, dar care locuiește în București. Cei doi sunt foarte discreți în privința relației lor, cu atât mai mult cu cât chef-ul susține că expunerea excesivă nu îi face bine. E de înțeles, căci fosta relație, cea cu Doina Teodoru, a fost foarte mediatizată, așadar acum Cătălin Scărlătescu a devenit mult mai discret. Cu toate acestea, în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, juratul de la Masterchef a vorbit despre ce apreciază la partenera lui. 

Cătălin Scărlătescu pare să fi schimbat strategia după relația intens mediatizată cu Doina Teodoru, de care s-a despărțit la scurt timp după logodnă. Acum, celebrul bucătar preferă să-și țină povestea cât mai departe de ochii curioșilor, chiar dacă recunoaște că este conștient că nu are cum să se ferească la nesfârșit. Cu toate acestea, Cătălin Scărlătescu a ales să ne dezvăluie câteva dintre calitățile iubitei sale, Elena. Ei bine, se pare că celebrul chef nu și-a găsit doar partenera, ci și un ajutor de nădejde în bucătărie. Se pare că noua parteneră este atât de pricepută într-ale bucătăriei că chef-ul poate, în sfârșit, să mai ia câte o pauză de la cratiță!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noua parteneră: „Am păcălit-o”

CANCAN.RO: Cui îi gătești acum acasă? 

Cătălin Scărlătescu: Ei îi gătesc. 

CANCAN.RO: Cine e ea? Când o să aflăm și noi mai multe despre ea?

Cătălin Scărlătescu: Ați aflat deja, știe toată lumea. Voi știți că mie nu-mi place să ies în prima linie. Toată viața mea am spus că viața privată trebuie să rămână privată. Acum, dacă mă prindeți cu o poză, ce pot să mai fac?

Cătălin Scărlătescu și iubita, Elena

Cătălin Scărlătescu și iubita, Elena

CANCAN.RO: Nu vrei să te mai expui? Poate că relația trecută,  s-a vorbit și despre asta în podcastul nostru, a fost foarte expusă și că poate nu a făcut foarte bine. Doina asta a spus. Ești de aceeași părere? 

Cătălin Scărlătescu: Suntem toți niște oameni foarte expuși. Cine ajunge la TV e expus. Așa că ce să fac? Nu prea umblăm, mă duc acum până la Doraly, până la Obor, atât.

CANCAN.RO: Cu doamna mergi? 

Cătălin Scărlătescu: Cu domnișoara merg, că nu e doamnă încă. E un om normal să știi.

CANCAN.RO: Este gospodină?

Cătălin Scărlătescu: Este, este, face de mâncare bine. Am păcălit-o, acum ea gătește mai mult ca mine.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa

ACCESEAZĂ ȘI: Cătălin Scărlătescu și fotbalistul Generației de Aur s-au “antrenat” cu o blondă rece. Dieta chef-ului de la Pro TV a luat o mică pauză

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Wiz Khalifa a găsit „vinovații” după condamnarea din România. Cum încearcă să scape de închisoare!
Wiz Khalifa a găsit „vinovații” după condamnarea din România. Cum încearcă să scape de închisoare!
Milionarul Raul Doicescu, șantajat ca-n filmele de Oscar. I-a cerut 600.000 € ca să nu-i împuște fiul!
Milionarul Raul Doicescu, șantajat ca-n filmele de Oscar. I-a cerut 600.000 € ca să nu-i împuște fiul!
Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef, de la Pro TV
Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef, de la Pro TV
Nunta virală din Timișoara a dus extravaganța la alt nivel! Bolizi de milioane, tort cu zece etaje și cârnați atârnați în copaci
Nunta virală din Timișoara a dus extravaganța la alt nivel! Bolizi de milioane, tort cu zece etaje și cârnați atârnați în copaci
Andreea BLD, în mijlocul unui dosar exploziv de trafic de persoane! Ce apare în actele DIICOT
Andreea BLD, în mijlocul unui dosar exploziv de trafic de persoane! Ce apare în actele DIICOT
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Mediafax
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Click.ro
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.