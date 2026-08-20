Cătălin Scărlătescu spune totul despre noua iubită: „Am păcălit-o”

Cătălin Scărlătescu traverseză o perioadă frumoasă nu doar în plan profesional, căci, așa cum știm începe un nou sezon Masterchef care va face deliciul telespectatorilor, dar și pe plan amoros, alături de noua sa parteneră. După ce în toamna anului precedent s-a confirmat despărțirea de Doina Teodoru, celebrul bucătar nu a stat prea mult să plângă după fosta relație, ci la începutul acestui an a recunoscut că trăiește o poveste de dragoste nouă. Partenera lui este o arhitectă originară din Focșani, dar care locuiește în București. Cei doi sunt foarte discreți în privința relației lor, cu atât mai mult cu cât chef-ul susține că expunerea excesivă nu îi face bine. E de înțeles, căci fosta relație, cea cu Doina Teodoru, a fost foarte mediatizată, așadar acum Cătălin Scărlătescu a devenit mult mai discret. Cu toate acestea, în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, juratul de la Masterchef a vorbit despre ce apreciază la partenera lui.

Cătălin Scărlătescu pare să fi schimbat strategia după relația intens mediatizată cu Doina Teodoru, de care s-a despărțit la scurt timp după logodnă. Acum, celebrul bucătar preferă să-și țină povestea cât mai departe de ochii curioșilor, chiar dacă recunoaște că este conștient că nu are cum să se ferească la nesfârșit. Cu toate acestea, Cătălin Scărlătescu a ales să ne dezvăluie câteva dintre calitățile iubitei sale, Elena. Ei bine, se pare că celebrul chef nu și-a găsit doar partenera, ci și un ajutor de nădejde în bucătărie. Se pare că noua parteneră este atât de pricepută într-ale bucătăriei că chef-ul poate, în sfârșit, să mai ia câte o pauză de la cratiță!

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noua parteneră: „Am păcălit-o”

CANCAN.RO: Cui îi gătești acum acasă?

Cătălin Scărlătescu: Ei îi gătesc.

CANCAN.RO: Cine e ea? Când o să aflăm și noi mai multe despre ea?

Cătălin Scărlătescu: Ați aflat deja, știe toată lumea. Voi știți că mie nu-mi place să ies în prima linie. Toată viața mea am spus că viața privată trebuie să rămână privată. Acum, dacă mă prindeți cu o poză, ce pot să mai fac?

CANCAN.RO: Nu vrei să te mai expui? Poate că relația trecută, s-a vorbit și despre asta în podcastul nostru, a fost foarte expusă și că poate nu a făcut foarte bine. Doina asta a spus. Ești de aceeași părere?

Cătălin Scărlătescu: Suntem toți niște oameni foarte expuși. Cine ajunge la TV e expus. Așa că ce să fac? Nu prea umblăm, mă duc acum până la Doraly, până la Obor, atât.

CANCAN.RO: Cu doamna mergi?

Cătălin Scărlătescu: Cu domnișoara merg, că nu e doamnă încă. E un om normal să știi.

CANCAN.RO: Este gospodină?

Cătălin Scărlătescu: Este, este, face de mâncare bine. Am păcălit-o, acum ea gătește mai mult ca mine.

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