Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026! Ce spune vedeta despre perioada care tocmai s-a încheiat

Andreea Marin este foarte activă în mediul online. În cea mai recentă postare a sa, prezentatoarea TV a vorbit despre schimbarea anotimpului și despre cât de important este să ne bucurăm de momentele mici, indiferent de vreme. Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că adevărata căldură vine din interior.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei un sfat important de viață. Andreea Marin este de părere că felul în care alegem să privim lucrurile contează enorm.

Prezentatoarea TV întâmpină cu bucurie toamna și asta pentru că găsește chiar și în zilele răcoroase motive de fericire. Ea a punctat că, indiferent de cum este vremea, trebuie să păstrăm „soarele” în inimă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Poate că soarele nu mai are aceeași putere de a ne încălzi, deja diminețile și serile sunt reci și frunzele sunt arămii, dar să avem grijă de soarele din inima noastră. Acolo e motorul vieții, indiferent ce anotimp traversăm”, a spus Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026

Andreea Marin a vorbit despre vara care s-a încheiat și a explicat că a avut o însemnătate aparte. Vedeta a mărturisit în urmă cu ceva timp că anotimpul însorit a fost marcat de schimbări importante și evoluție. Ea a privit totul cu emoție, împlinire și iubire.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite, pe care, totuși, nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri”, a povestit prezentatoarea TV.

Totodată, a relatat că nu a avut doar ocazia să viziteze locuri noi și minunate, dar a avut șansa să privească viața și dintr-o perspectivă diferită. Aceasta a spus că a descoperit lucruri despre propria persoană, fiind o perioadă retrospectivă.

„Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin”, a adăugat ea.

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