Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026! Ce spune vedeta despre perioada care tocmai s-a încheiat

Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026! Ce spune vedeta despre perioada care tocmai s-a încheiat
Galerie Foto 7
Andreea Marin/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Marin este foarte activă în mediul online. În cea mai recentă postare a sa, prezentatoarea TV a vorbit despre schimbarea anotimpului și despre cât de important este să ne bucurăm de momentele mici, indiferent de vreme. Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că adevărata căldură vine din interior. 

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei un sfat important de viață. Andreea Marin este de părere că felul în care alegem să privim lucrurile contează enorm.

Prezentatoarea TV întâmpină cu bucurie toamna și asta pentru că găsește chiar și în zilele răcoroase motive de fericire. Ea a punctat că, indiferent de cum este vremea, trebuie să păstrăm „soarele” în inimă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Poate că soarele nu mai are aceeași putere de a ne încălzi, deja diminețile și serile sunt reci și frunzele sunt arămii, dar să avem grijă de soarele din inima noastră. Acolo e motorul vieții, indiferent ce anotimp traversăm”, a spus Andreea Marin pe Instagram.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026

Andreea Marin a vorbit despre vara care s-a încheiat și a explicat că a avut o însemnătate aparte. Vedeta a mărturisit în urmă cu ceva timp că anotimpul însorit a fost marcat de schimbări importante și evoluție. Ea a privit totul cu emoție, împlinire și iubire.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite, pe care, totuși, nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri”, a povestit prezentatoarea TV.

Andreea Marin/ sursa foto: social media

Andreea Marin/ sursa foto: social media

Totodată, a relatat că nu a avut doar ocazia să viziteze locuri noi și minunate, dar a avut șansa să privească viața și dintr-o perspectivă diferită. Aceasta a spus că a descoperit lucruri despre propria persoană, fiind o perioadă retrospectivă.

„Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin”, a adăugat ea.

VEZI ȘI: Recunoști adolescenta din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România

Scandal mare în casa fostului Andreei Marin! Tuncay, la cuțite cu fosta iubită, după ce i-a luat fetița

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum a ajuns Irina Fodor să prezinte Asia Express și Chefi la Cuțite! Nu a fost alegerea Monei Segall: „El a propus-o”
Cum a ajuns Irina Fodor să prezinte Asia Express și Chefi la Cuțite! Nu a fost alegerea Monei Segall: „El a propus-o”
Băiețelul Francescăi Sarao și al lui Cristi Pungă a fost externat. Primele imagini cu micuțul
Băiețelul Francescăi Sarao și al lui Cristi Pungă a fost externat. Primele imagini cu micuțul
Mirela Vida, viață grea cu soacra! Concurenta Asia Express a dat tot din casă: „A plâns o lună înainte de nuntă și de atunci în fiecare zi”
Mirela Vida, viață grea cu soacra! Concurenta Asia Express a dat tot din casă: „A plâns o lună înainte de nuntă și de atunci în fiecare zi”
Strategia Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă la Asia Express: „L-am mințit că suntem numărul 1”
Strategia Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă la Asia Express: „L-am mințit că suntem numărul 1”
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
Mediafax
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Adevarul
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
O fotografie AI a băgat un bărbat în bucluc! Risca să ajungă 10 ani după gratii
Mediafax
O fotografie AI a băgat un bărbat în bucluc! Risca să ajungă 10 ani după gratii
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
Click.ro
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
Digi24
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
go4it.ro
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.