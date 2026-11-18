Elena Cârstea se află în continuare internată în spital, după ce problemele respiratorii cu care se confruntă au început să se agraveze. Artista a mărturisit că va mai rămâne câteva zile sub supravegherea medicilor.

Elena Cârstea a fost diagnosticată cu o infecție pulmonară în urma unui episod de gripă severă. În ciuda dificultăților respiratorii, artista este încrezătoare în evoluția favorabilă a stării sale de sănătate și speră cât de curând să revină în preajma prietenilor, dar și în studioul de înregistrare.

„O să fie bine, acum nu sunt chiar bine. O să dureze câteva zile. Am venit, oamenii au avut grijă de mine aici la spital, o să fie bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Da, sunt pe tratament. Nu pot să vorbesc, vorbesc foarte greu”, a spus Elena Cârstea pentru wowbiz.

Compozitorul Cristian Faur, unul dintre prietenii artistei, a vorbit public despre situația acesteia. Într-o postare pe Facebook, acesta a mărturisit că Elena Cârstea i-a cerut prietenei sale să îi aducă trusa de machiaj la spital, semn că artista începe să se simtă din ce în ce mai bine.

„Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Am indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat s-o sun pe Gina Stroian să îi aducă niște farduri și pieptănul. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură eu zic că suntem pe drumul cel bun”, a sous Cristian Faur în mediul online.

„Tușea foarte rău și obosea foarte repede”

Elena Cârstea a ajuns în România joi, 12 noiembrie, în vizită și pentru a rezolva câteva probleme stomatologice, însă revenirea în țară a luat o întorsătură neașteptată. Imediat după aterizarea pe Aeroportul Otopeni, artista a început să se simtă rău și să aibă dificultăți de respirație. Starea ei s-a agravat zilele acestea, iar marți, 17 noiembrie, a fost transportată la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală.

„Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat, Elena a venit din America pentru câteva treburi pe care trebuia să le rezolve în România și ne-am gândit să profităm de ocazie și să înregistrăm o piesă împreună. De două zile învață linia melodică și așteptăm să-i treacă presupusa viroză și să intrăm în studio. Alaltăieri eram acasă la Gina Stroian și povesteam, râdeam, făceam planuri, dar Elena Cârstea tușea foarte tare. Știam că are probleme cu respirația, observam că obosea foarte repede și probabil că zborul intercontinental foarte lung a fost obositor pentru plămânii ei și cred că asta a complicat lucrurile. Starea i s-a agravat și a ajuns la spital cu saturația oxigenului cu puțin peste 80%. Vă dați seama că ne-am cam speriat”, a mai spus Cristian Faur.

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