Cutremurul de 5,7 grade pe Scara Richter – produs în noaptea de marți spre miercuri (17-18 noiembrie) – s-a resimțit puternic în unele locuințe din București, însă nu și în vila lui Tzancă Uraganu. Acesta este de părere că vila lui a fost ocolită de necaz și păzită de Divinitate.

În spațiul public au apărut sute de înregistrări din locuințele românilor în care se observă efectele cutremurului de noaptea trecută. Printre aceste se numără și ceda a lui Tzancă Uraganu, care a încărcat pe TikTok imagini din livingul casei sale. Acesta susține că locuința sa a fost ferită de efectele cutremurului, iar cauza ar putea fi una singură: „miracol divin”.

Specialiștii susțin că intensitatea cu care se resimte un cutremur diferă între o casă și un apartament, dar și în funcție de etaj. În clădirile înalte, mișcarea devine mult mai amplă la etajele superioare, în timp ce, în cazul vilelor, care de obicei sunt mai rigide, mișcarea aproape că nu se simte, iar ele nu intră în balans, ci mai degrabă în trepidații.

„Văd la alții cum zboară prin casă fel și fel de lucruri. Dacă a fost așa mare cutremurul, de ce nu s-au clintit lustrele deloc? Dumnezeu e mare!”, a scris Tzancă Uraganu pe TikTok.

Alte vedete luate prin surprindere de cutremur

Cutremurul de noaptea trecută a surprins majoritatea vedetelor în timpul somnului. Adelina Pestrițu, Mihai Bendeac și Pavel Bartoș au fost treziți de mișcările tectonice, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară în mediul online.

Pavel Bartoș: „Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”. Adelina Pestrițu: „Ciudată senzație, să te trezească un cutremur”.

În schimb, Mihai Bendeac a tratat situația cu umor: „Ce să vezi, lucram pentru Băieți de oraș și se cutremură pământul, de ce mă întrebi? De bune ce sunt scenariile, s-a cutremurat pământul”, a spus actorul într-un videoclip publicat pe Instagram.

Reamintim că în noaptea de marți spre miercuri (17-18 noiembrie), la ora 02:49, în România, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Scara Richter, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a resimțit puternic și în Capitală, iar înregistrările publicate în spațiul public arată cum au arătat locuințele, spațiile publice și parcările din oraș.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri. Seismul s-a resimțit puternic și în Constanța, Brăila, Focșani și Iași.

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