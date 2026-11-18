În cadrul emisiunii „Cancan pe Insulă”, Marian Grozavu a vorbit despre despărțirile care au loc după participarea la „Insula Iubirii”, susținând că multe cupluri ajung să se separe abia după difuzarea imaginilor. Chiar dacă, în timpul experienței din Thailanda, partenerii au impresia că pot trece peste infidelități sau că pot ierta anumite comportamente, lucrurile se schimbă atunci când ajung acasă și au ocazia să vadă întreaga desfășurare a evenimentelor. În plus, reacțiile publicului și opiniile celor din jur pot influența decisiv viitorul relației.

În acest context, Marian Grozavu a comentat și situația lui Marco, supranumit „Prințul”, analizând apropierea acestuia de ispita Gabriella și comportamentul său față de Bianca. Fostul concurent consideră că Marco nu a fost deloc indiferent în fața ispitei, ba chiar i-a transmis semnale de interes, motiv pentru care responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe umerii Gabriellei. Totodată, acesta a ridicat o întrebare privind comportamentul lui Marco în afara emisiunii, punctând că, dacă a făcut asemenea gesturi în fața camerelor de filmat, știind că este urmărit de o țară întreagă, este firesc să te întrebi cum se comportă în viața de zi cu zi, atunci când nu îl vede nimeni.

„Acum, n-ai de unde să știi cum este un om cu adevărat. Ca să-l cunoști, ai nevoie de ani de zile”

Din propria experiență, Marian Grozavu știe însă că momentul revenirii acasă poate fi chiar mai dificil decât cel petrecut pe insulă. După difuzarea emisiunii, concurenții descoperă toate detaliile pe care nu le-au putut vedea în timpul filmărilor și trebuie să gestioneze inclusiv reacțiile familiei, ale apropiaților și valul de comentarii din mediul online. O presiune suplimentară care, în unele cazuri, poate deveni greu de suportat. (Întreaga ediție „Cancan pe Insulă” poate fi urmărită aici)

Marian Grozavu: Multe persoane se despart după ce se difuzează emisiunea. Tu, în perioada șocului, când le vezi acolo, nu vezi tot ansamblul. Tu vezi doar fragmentele pe care ți le dau ei. Nu vezi toată emisiunea. Abia când ajungi acasă vezi tot ansamblul, toate detaliile, totul. Tu acolo, să zic, îți gestionezi răul. Dar, în momentul în care ajungi acasă, începe o altă presiune. Intervin și media, și toate opiniile celor din jur, iar când apare acest val de hate și toată lumea simte nevoia să-și dea cu părerea, atunci impactul emoțional este, poate, cel mai puternic. Și ajungi, la un moment dat, în punctul în care chiar nu mai poți să treci peste.

CANCAN: Ei or fi împreună acum?

Marian Grozavu: Din ce se vehiculează, am văzut că ar fi fost amândoi la niște nunți. Acolo s-au afișat împreună. Eu nu știu care este situația, dacă sunt sau nu împreună. Dar mă gândesc că, dacă se duc la botez, sunt împreună.

CANCAN: Problema știi care este? Gabriella pare foarte îndrăgostită de el. De Marco.

Marian Grozavu: Dar ea nu are nimic de pierdut. Ea ce pierde? Să presupunem că el a ales soția, pentru că am văzut noi că sunt împreună. Știi cum e? Din ce am văzut eu, din apropierea dintre Marco și ea, lui Marco i-a plăcut, i-a făcut joculețele. Adică nici el nu a fost rece. El i-a dat semnale pozitive mereu. Și îți dai seama că o femeie, atunci…Acum nu vreau să vorbesc cu păcat, pentru că ea a venit în rolul de ispită și nu poți să ai încredere că este 100% autentică. Ea a zis: „Bă, ia să vin eu, să-mi fac talentul, să-l împachetez pe ăsta și să-l fac să se îndrăgostească”. Asta e una. O dată, de două-trei ori și gata, merge mai departe, cum ai zis și tu. Acum, n-ai de unde să știi cum este un om cu adevărat. Ca să-l cunoști, ai nevoie de ani de zile. Și atunci, la băutură, la un șpriț, totul e bine și frumos. Dar când ajungi acasă, lucrurile se mai schimbă. Că mai ai și tu o problemă, că mai trebuie să mergeți nu știu unde… Hai să vedem dacă Gabriella mai stă lângă tine. Că, până la urmă, Bianca a stat lângă el și i-a construit ceva sau au construit împreună.

CANCAN: L-a dădăcit, cum spune el, că l-a sufocat.

Marian Grozavu: Dar poate și el i-a dat motive. Poți să știi cum e în viața de zi cu zi? Păi, dacă face așa ceva la televizor, cu toate camerele, și o face, și o face… Nu e ca și cum m-am îmbătat.

Bine, el a recunoscut că este vina lui, adică și-o asumă. Dar cuvântul ăsta, „asumat”, mă înnebunește. Că, de două sezoane, toată lumea își asumă. Știi cum e asta? E ca și cum ar fi o scuză.

Dar nu te gândești și tu că, până la urmă, mai ales că te duci la o emisiune de genul acesta… Păi, dacă tu aici îi faci așa ceva, când nu sunt camerele, te duci cu prietenii undeva unde nu te cunoaște nimeni. Acum, să zicem că n-ar mai face asta, pentru că este mai cunoscut. Dar dacă nu te cunoștea nimeni înainte, ce făceai?

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