Magda Pălimariu și soțul său, Ionuț Eriksen, traversează o perioadă tensionată, după ce prezentatoarea TV a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În timp ce situația urmează să fie analizată de instanță, mulți se întreabă cine este partenerul vedetei și cu ce se ocupă acesta.

Ionuț Eriksen și Magda Pălimariu sunt căsătoriți din anul 2021 și au împreună un băiețel, Aksel. De-a lungul relației, cei doi au preferat să își țină viața personală departe de atenția publică, iar prezentatoarea Pro TV a vorbit rar despre partenerul ei. Omul de afaceri este stabilit de mulți ani în Norvegia, unde și-a construit cariera și dezvoltă mai multe afaceri.

Funcții importante în mediul de afaceri din Norvegia

Ionuț Eriksen este cunoscut în mediul economic româno-norvegian și ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. De-a lungul timpului, acesta a făcut parte și din conducerea executivă a organizației camerelor de comerț ale Uniunii Europene din Norvegia.

Activitatea sa profesională se extinde în mai multe domenii, afaceristul deținând investiții și proiecte în diverse sectoare. Printre acestea se numără și industria serviciilor stomatologice, domeniu în care este implicat de mai mulți ani.

Originar din România, stabilit de tânăr în străinătate

Deși și-a construit viața și cariera în Norvegia, Ionuț Eriksen este originar din România. Despre parcursul său a vorbit chiar Magda Pălimariu, într-o apariție la televiziune.

„Este român, a făcut studiile aici, s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii La Măruță de la Pro TV.

Căsnicia cu Magda Pălimariu, analizată de instanță

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete, organizate în 2021. Ulterior, vedeta a locuit o perioadă și în Norvegia, înainte de a reveni în România.

În prezent, cei doi se confruntă cu o situație delicată, după ce prezentatoarea a solicitat ajutorul autorităților în urma unei dispute. Pe numele lui Ionuț Eriksen a fost emis un ordin de protecție provizoriu, măsură contestată ulterior de acesta la Judecătoria Buftea.

Magistrații urmează să stabilească dacă ordinul de protecție va fi menținut sau dacă solicitarea formulată împotriva omului de afaceri va fi anulată. Până la o decizie definitivă, cazul se află pe rolul instanței.

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