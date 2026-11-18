Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru prima lună de iarnă din acest an. Va ninge în București chiar la începutul lunii decembrie. Vremea devine instabilă, cu înnorări și posibilitatea apariției lapoviței și a ninsorilor.

Prima lună calendaristică de iarnă începe cu temperaturi specifice perioadei. În decembrie, meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo, iar măsurătorile arată că trecerea de la temperaturile de toamnă la cele de iarnă va fi blândă. Temperaturile maxime scad până la valori negative, în timp ce precipitațiile se transformă din ploi în lapovită și ninsori.

Când ninge în București

Potrivit celor mai recente măsurători publicate de meteorologii Accuweather, prima ninsoare din București este așteptată pe data de 5 decembrie. În săptămâna 1-10 decembrie, vremea rămâne relativ blândă, cu maxime cuprinse între 5 și 10 grade Celsius și minime care vor coborî sub 0 grade Celsius, în special pe timpul nopții. Va ploua pe 3 și 9 decembrie, iar răcirea devine mai accentuată începând cu 5 decembrie, când lapovița se va transforma în ninsoare.

În săptămâna 11 – 20 decembrie, media temperaturilor încep să scadă treptat. Nopțile devin mai reci, iar pe 12 și 18 sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare. Minimele scad treptat până la pragul de -6 grade Celsius.

În ultimele două săptămâni din acest an, iarna își intră în drepturi, cu maxime între -1 și 6 grade Celsius și minime nocturne negative de până la -7 grade Celsius. În preajma Crăciunului, mai exact pe 24 decembrie, sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare și ninsori slabe pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. De Revelion, vremea devine senină, dar geroasă, cu temperaturi negative cuprinse între -3 și -2 grade Celsius.

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