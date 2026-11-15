Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă

Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Temperaturi și fenomene meteo anormale în luna decembrie/ sursă foto: easeweather
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Meteorologii Easeweather au actualizat prognoza meteo pentru luna decembrie în București. Conform măsurătorilor, ultima lună din an aduce temperaturi și fenomene meteo specifice toamnei, nicidecum primei luni de iarnă.

În luna decembrie, locuitorii din Capitală vor avea de înfruntat 16 zile de ploaie și nicio zi de ninsori. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. Cea mai caldă zi este pe 11 decembrie, când se vor înregistra 10 grade Celsius, iar cele mai reci zile sunt 21, 22 și 27 decembrie, când minima nu va trece de 5 grade Celsius.

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Conform prognozei meteo, luna decembrie debutează cu temperaturi plăcute, dar și vreme instabilă. În săptămâna 1-6 decembrie, temperaturile variază între 6 și maxim 9 grade Celsius. În săptămâna 7-13 decembrie va ploua zilnic. Maximele urcă treptat până la 10 grade Celsius, însă cerul rămâne acoperit de nori. Minima din termometre nu va scădea sub 6 grade Celsius.

Prognoza meteo decembrie în București/ foto: easeweather

În următoarea săptămâna, vremea se încălzește. În perioada 14-20 decembrie, soarele își face apariția printre nori, însă cerul rămâne parțial noros. Maximele vor fi constante și se vor încadra între 7 și 8 grade Celsius.

În săptămâna Crăciunului, 21-27 decembrie, se va simți o ușoară răcire, în special pe 21 și 22 decembrie, când minimele vor ajunge la 5 grade Celsius. În Ajunul Crăciunului și în prima zi de Crăciun temperaturile vor crește până la 9 grade Celsius, însă sunt așteptate ploi. Ultimele zile din an aduc vreme stabilă, fără precipitații, însă parțial noroase, cu maxime de până la 8 grade Celsius.

Potrivit analizelor publicate în noiembrie, realizate pe baza celor mai recente date, în România, iarna 2026-2027 va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații peste medie și cu puține ninsori, inclusiv în zone unde, în mod obișnuit, sunt așteptate căderi masive în timpul iernii.

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