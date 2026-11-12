Furtuna Charles ajunge în România! Cod portocaliu de ploi torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h

ANM a emis mai multe alerte meteo pentru următoarele zile și anunță ploi torențiale și rafale de vânt puternice. Au fost emise două alerte cod portocaliu și patru alerte cod galben. De asemenea, este în vigoare și o atenționare de vreme severă ce afectează mare parte din țară. Toate aceastea se datorează Furtunii Charles care va ajunge și în România, după ce a făcut ravagii în mai multe țări din Europa.

Furtuna Charles, o depresiune atmosferică severă, traversează în această perioadă Europa. Zilele acestea, furtuna s-a îndreptat spre Peninsula Iberică și a provocat deja fenomene meteorologice severe în mai multe regiuni din Spania, Portugalia și Italia. Potrivit estimărilor, după ce traversează Portugalia, Spania, sudul Franței și Italia, Furtuna Charles va ajunge și în România, iar efectele acesteia vor începe să se simtă de vineri, 13 noiembrie. Potrivit specialiștilor, furtuna va aduce ploi abundente și vânt puternic, cu o intensitate comparabilă cu cea a unui uragan, și poate provoca pagube considerabile.

Cod portocaliu de ploi torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h

Având în vedere că Furtuna Charles se apropie de România, vremea deja a început să se schimbe, iar meteorologii au emis mai multe alerte meteo. Este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale, valabil în intervalul 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10. În zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.

De asemenea, pentru ziua de 13 noiembrie au fost emise un cod portocaliu și unul galben de intensificări puternice ale vântului. Temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…70 km/h. La munte vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h.

Mai mult, meteorologii au emis și o alertă de vreme severă, valabilă în intervalul 12 noiembrie, ora 10 – 14 noiembrie, ora 20. Se anunță ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, și o răcire accentuată a vremii.

„În intervalul menționat temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). Local cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade”, anunță meteorologii.

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