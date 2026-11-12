Cum sună piesele lansate de Valerie Lungu. Latura mai puțin cunoscută a finalistei de la Asia Express

Cum sună piesele lansate de Valerie Lungu. Latura mai puțin cunoscută a finalistei de la Asia Express
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Cum sună piesele lansate de Valerie Lungu. Latura mai puțin cunoscută a finalistei de la Asia Express
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Valerie Lungu, cunoscută pentru activitatea din mediul online și pentru că a ajuns în finala emisiunii Asia Express de la Antena 1, a încercat în trecut să își construiască și o carieră muzicală. Influencerița a lansat două piese, dar ulterior s-a concentrat mai mult asupra altor proiecte.

Înainte să ajungă în atenția publicului larg prin intermediul rețelelor sociale și al show-urilor TV, Valerie Lungu a explorat mai multe domenii artistice. Fiica interpretei Victoria Lungu a studiat actoria și a urmat cursurile unei școli de televiziune, dar a fost atrasă și de muzică.

Potrivit Libertatea, una dintre primele înregistrări cu Valerie cântând datează de acum aproximativ 11 ani, când a interpretat pe scenă piesa „Солнце” („Soare”), din repertoriul artistei ucrainene Ani Lorak.

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Valerie Lungu și-a lansat prima piesă în 2018

În 2018, Valerie Lungu a făcut primul pas spre o carieră muzicală, odată cu lansarea single-ului „Sahara”, realizat în colaborare cu producătorii Soundify Media și lansat alături de casa de discuri Cat Music.

Piesa a avut și un videoclip filmat la Cetatea Enisala, din județul Tulcea, într-un decor care a pus în valoare peisajele din apropierea complexului istoric.

La momentul lansării, Valerie povestea că întâlnirea cu echipa de producție avusese loc întâmplător și că proiectul reprezenta împlinirea unui vis.

„Am reușit să-mi îndeplinesc visul când i-am cunoscut pe producătorii mei de la Soundify Media, la care am ajuns dintr-o pură întâmplare”, declara ea la acea vreme.

A urmat o nouă piesă un an mai târziu

În 2019, Valerie Lungu a revenit cu o nouă melodie, intitulată „Poveste rară”, însoțită, la rândul ei, de un videoclip. A fost o continuare a proiectului muzical început cu un an înainte, însă influencerița s-a remarcat ulterior mai ales prin activitatea din mediul online.

În paralel, Valerie a continuat să își dezvolte prezența în mediul online, unde a atras un număr mare de urmăritori prin conținutul dedicat stilului de viață și modei. Valerie Lungu a participat și la emisiunea „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar apoi a ajuns până în finala Asia Express, de la Antena 1, alături de Alex Gîlcă.

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