(P) Exclusiv! COMBINAȚIA e din 12 noiembrie la Superbet

(P) Exclusiv! COMBINAȚIA e din 12 noiembrie la Superbet
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Vrei să afli cea mai tare combinație? Hai la Superbet – începând cu 12 noiembrie, ai un nou joc gratuit ce îți poate aduce jackpotul sau unul dintre cele 10.100 de premii. Găsești COMBINAȚIA doar la Superbet.

E COMBINAȚIE la Superbet

Dacă îți dorești un milion de Supercoins, COMBINAȚIA e special pentru tine. Participarea e gratuită, iar tot ce trebuie să faci în runda inaugurală e să îți alegi, până pe 19 noiembrie, codul norocos ce poate sparge seiful. Pe 20 noiembrie, vei afla dacă ai găsit cifrul, caz în care jackpotul ajunge la tine. Combinația ta, milionul tău.

În afara milionului, mai sunt puse la bătaie 10.100 de premii: între 2500 și 7500 de Supercoins (pentru 10.000 de participanți) și 100 de pariuri gratuite. 

De la înscrieri pentru extrageri cu super produse până la achiziție directă a diverselor variante cu rotiri gratuite, speciale și pariuri gratuite, super monedele sunt aici pentru tine.

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