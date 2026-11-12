Mesajul sfâșietor al surorii Andradei, tânăra de 21 de ani găsită moartă în Râmnicu Vâlcea: „Nu poate șterge legătura dintre noi”

Moartea Andradei, o tânără în vârstă de numai 21 de ani, continuă să provoace o durere imensă în rândul celor care au cunoscut-o. După moartea fulgerătoare a fetei, familia încearcă să găsească puterea de a merge mai departe, în timp ce așteaptă răspunsuri cu privire la circumstanțele în care aceasta și-a pierdut viața. Unul dintre cele mai emoționante mesaje a venit din partea surorii sale, care a ales să își exprime public suferința provocată de pierderea unei persoane atât de apropiate.

Legătura dintre cele două surori pare să fi fost una extrem de puternică, iar cuvintele transmise de aceasta surprind dimensiunea unei suferințe greu de pus în cuvinte. Pentru sora Andradei, pierderea nu înseamnă doar despărțirea de un membru al familiei, ci și dispariția unei persoane care i-a fost parte din suflet și alături de care a împărțit o parte importantă din viață. Mesajul său vorbește despre o iubire care nu poate fi întreruptă nici măcar de moarte și despre speranța că legătura dintre ele va continua dincolo de această lume.

Ce mesaj a transmis sora Andradei

Durerea este cu atât mai mare cu cât Andrada avea doar 21 de ani, o vârstă la care avea înainte o mulțime de experiențe de trăit, planuri de împlinit și momente de împărtășit cu oamenii dragi. Moartea sa neașteptată a lăsat în urmă numeroase întrebări, dar și o familie care încearcă să accepte o realitate extrem de greu de suportat.

„Ai fost sânge din sângele meu și suflet din sufletul meu. Viaţa ne-a despărţit prea devreme, dar nici moartea nu poate șterge legătura dintre noi. Zboară în lumină, sora mea dragă…Eu te voi iubi dincolo de timp și eternitate”, a transmis sora Andradei.

Tragedia a ieșit la iveală pe 6 noiembrie, când autoritățile au fost sesizate după ce trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Locuința era închiriată în regim hotelier și se afla în cartierul Ostroveni Sat, în apropierea Grădinii Zoologice.

Andrada era originară din Turda, județul Cluj, însă se afla temporar în municipiul Râmnicu Vâlcea. Descoperirea a mobilizat autoritățile, care au început imediat verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat înainte de moartea fetei și care au fost împrejurările care au condus la această tragedie.

Primele examinări medico-legale nu au indicat existența unor urme de violență pe corpul tinerei. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, necropsia nu a identificat leziuni care să sugereze că Andrada ar fi fost victima unei agresiuni. În aceste condiții, până la acest moment, anchetatorii nu au obținut indicii care să susțină ipoteza unei crime.

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