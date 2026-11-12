Marcel confirmă vestea momentului: Armina este însărcinată! ”Să vină Miți junior”

Marcel și Armina se pregătesc pentru un nou pas important în viața lor. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cei doi își vor uni destinele și în fața lui Dumnezeu, în Tenerife, însă se pare că au și un alt motiv de bucurie. După ce în ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Armina ar fi însărcinată, informația a fost confirmată chiar de fostul concurent de la Insula Iubirii.

Au mai rămas doar două zile până la nunta religioasă a celor doi. Marcel și Armina s-au căsătorit civil în decembrie 2024, în urmă cu aproape doi ani, iar acum se pregătesc să își sărbătorească iubirea printr-o ceremonie specială, organizată în Tenerife.

Armina este însărcinată

În ultimele săptămâni, fosta concurentă de la Insula Iubirii a apărut în mai multe videoclipuri în care fanii au observat o burtică suspectă, motiv pentru care au început să se întrebe dacă aceasta urmează să devină mamă.

Suspiciunile au fost alimentate și de un videoclip publicat recent de Marcel Andrei, în care apare alături de soția sa, George Jaguarul și iubita acestuia, la aeroportul din Tenerife. Cei doi au ajuns în destinația exotică pentru nunta care va avea loc sâmbătă.

În imaginile respective, soția lui „Maluma de România” poartă un top care îi lasă abdomenul la vedere, iar urmăritorii au observat imediat acest detaliu. Mai multe persoane i-au transmis felicitări și i-au făcut numeroase urări. Unul dintre comentarii a atras atenția, după ce Marcel Andrei i-a dat like (nr. apreciere), gest care a fost interpretat de internauți drept o confirmare a veștilor despre venirea unui copil în familie.

„Degeaba te mai ascunzi Armina că te dă Miți de gol. Sarcină ușoară.”, „Sarcină ușoară, o pupăm pe Armina.”, „Să vină bebe cu bine. Mă bucur tare pentru voi.”, „Sarcină ușoară lui Miți, să vină Miți junior.”, „Sarcină ușoară.”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de urmăritori.

Nici mama lui Marcel Andrei nu a lipsit din această călătorie, aceasta ajungând și ea în Tenerife pentru a fi alături de cei doi în ziua nunții.

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