Cât l-a costat împăcarea pe Marco, după ce și-a înșelat soția la Insula Iubirii? Bianca s-a bucurat ca un copil

Prințul Marco a fost unul dintre personajele care a atras atenția la Insula Iubirii sezonul 10. Deși a plecat în Thailanda sigur pe el, cu credința că va duce testul până la capăt, a picat în ispită. Marco s-a apropiat de Gabriella, s-a îndrăgostit și a încălcat absolut toate limitele impusă de iubita lui. Deși Bianca a fost extrem de revoltată atunci când a auzit de infidelitatea partenerului său, în cele din urmă l-a iertat. Cei doi s-au dat singuri de gol și nu s-au sfiit să se afișeze împreună în diferite contexte. Acum, s-a aflat și cât l-a costat pe Marco această împăcare. Bianca s-a bucurat ca un copil când a primit cadoul de la soțul său, însă unii spun că a primit, de fapt, o nouă țeapă.

Deși Insula Iubirii nu s-a terminat, iar concurenții și ispitele ar trebui să păstreze secretul în ceea ce privește deznodământul final, se pare că unii au uitat complet că au semnat un contract cu Antena 1. Emisiunea de la Antena 1 a ajuns aproape de final, iar fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare deznodământul. Însă, în cazul unora, adevărul a ieșit la suprafață mult mai devreme.

În ceea ce îi privește pe Bianca și Prințul Marco, cei doi nu au ținut cont deloc de contractele semnate cu Antena 1. Aceștia nu s-au sfiit să se afișeze împreună în tot felul de contexte, fanii show-ului aflând astfel clar că Bianca a iertat infidelitatea soțului.

Cât l-a costat împăcarea pe Marco

Ei bine, Marco și Bianca s-au dat de gol încă de la început. În urmă cu aproximativ cinci luni, adică la scurt timp după ce s-au întors din Thailanda, aceștia s-au postat în mediul online împreună. La acea vreme, Bianca și-a sărbătorit ziua de naștere și a dat o mare petrecere. Bineînțeles că la eveniment a fost prezent și Prințul Marco, iar imaginile postate în mediul online arată clar că aceștia s-au împăcat după Insula Iubirii.

La ziua de naștere a partenerei sale, Prințul Marco nu a venit cu mâna goală. Acesta a trebuit să se revanșeze pentru greșelile de la Insula Iubirii, așa că i-a făcut un cadou de lux șatenei. Mai exact, i-a dăruit o geantă Hermes Birkin 30, culoarea gold.

Cumpărată dintr-un butic oficial Hermes, piesa costă în jur de 10.600 de euro, iar pe piețele secundare se vinde cu 22.000 de euro. Atunci când a văzut cadoul, Bianca s-a bucurat ca un copil, însă fericirea sa a fost distrusă de oamenii din mediul online, care au criticat-o dur.

„A trebuit să îi cumpere geanta să îl ierte pentru tot ce a făcut la Insulă”; „A zis fata că nu îi lipseste nimic, acesta e motivul pentru care nu îl lasă”; „Deci pentru geanta asta l-a iertat!”, au fost câteva din comentariile din mediul online.

Iar dacă asta nu era suficient, internauții i-au distrus bucuria Biancăi scoțând în evidență că geanta primită nu este o piesă originală, ci este una fake. Cei din mediul online au analizat intens cadoul și au dat verdictul. Comentariile ce pun în dubiu autenticitatea genții au fost numeroase.

„Era bine dacă era reala, dar cum e fake”; „Proveniența genții ridica multe semne de întrebare. Cutia nu are logo în mijloc, nu are marginile colorate, iar lateralele genții arată puțin cam dubios”; „Geanta e fake, se vede de pe altă planetă că este replică”; „Doar eu am observat că geanta e fake?”; „E fake! Niciodată o geantă de la Hermes nu va veni așa împachetată. Niciodată în viața asta!”; „Legenda spune ca Gabriella a primit-o pe cea originală”; „Fake, Hermes din China”; „Acea geantă în magazin costă în jur de 10k și ai o listă de așteptare. Unica chestie este că dacă te sună cei de la Hermès trebuie să cumperi geanta care este disponibilă în acel moment, care poate fi verde, chiar dacă tu o vrei albă. Și dacă nu o cumperi nu te mai cheamă pentru alte genți”, au spus internauții.

Este posibil ca după toate aceste comentarii, bucuria Biancăi să se fi stins. Cert este însă că Prințul Marco a trebuit să pregătească un cadou destul de scump pentru a fi iertat, în cazul în care geanta este o piesă autentică.

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