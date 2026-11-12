Cât l-a costat împăcarea pe Marco, după ce și-a înșelat soția la Insula Iubirii? Bianca s-a bucurat ca un copil

Marco a plătit scump pentru împăcare
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Marco a fost unul dintre personajele care a atras atenția la Insula Iubirii sezonul 10. Deși a plecat în Thailanda sigur pe el, cu credința că va duce testul până la capăt, a picat în ispită. Marco s-a apropiat de Gabriella, s-a îndrăgostit și a încălcat absolut toate limitele impusă de iubita lui. Deși Bianca a fost extrem de revoltată atunci când a auzit de infidelitatea partenerului său, în cele din urmă l-a iertat. Cei doi s-au dat singuri de gol și nu s-au sfiit să se afișeze împreună în diferite contexte. Acum, s-a aflat și cât l-a costat pe Marco această împăcare. Bianca s-a bucurat ca un copil când a primit cadoul de la soțul său, însă unii spun că a primit, de fapt, o nouă țeapă. 

Deși Insula Iubirii nu s-a terminat, iar concurenții și ispitele ar trebui să păstreze secretul în ceea ce privește deznodământul final, se pare că unii au uitat complet că au semnat un contract cu Antena 1. Emisiunea de la Antena 1 a ajuns aproape de final, iar fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare deznodământul. Însă, în cazul unora, adevărul a ieșit la suprafață mult mai devreme.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

În ceea ce îi privește pe Bianca și Prințul Marco, cei doi nu au ținut cont deloc de contractele semnate cu Antena 1. Aceștia nu s-au sfiit să se afișeze împreună în tot felul de contexte, fanii show-ului aflând astfel clar că Bianca a iertat infidelitatea soțului.

Cât l-a costat împăcarea pe Marco

Ei bine, Marco și Bianca s-au dat de gol încă de la început. În urmă cu aproximativ cinci luni, adică la scurt timp după ce s-au întors din Thailanda, aceștia s-au postat în mediul online împreună. La acea vreme, Bianca și-a sărbătorit ziua de naștere și a dat o mare petrecere. Bineînțeles că la eveniment a fost prezent și Prințul Marco, iar imaginile postate în mediul online arată clar că aceștia s-au împăcat după Insula Iubirii.

La ziua de naștere a partenerei sale, Prințul Marco nu a venit cu mâna goală. Acesta a trebuit să se revanșeze pentru greșelile de la Insula Iubirii, așa că i-a făcut un cadou de lux șatenei. Mai exact, i-a dăruit o geantă Hermes Birkin 30, culoarea gold.

Cumpărată dintr-un butic oficial Hermes, piesa costă în jur de 10.600 de euro, iar pe piețele secundare se vinde cu 22.000 de euro. Atunci când a văzut cadoul, Bianca s-a bucurat ca un copil, însă fericirea sa a fost distrusă de oamenii din mediul online, care au criticat-o dur.

„A trebuit să îi cumpere geanta să îl ierte pentru tot ce a făcut la Insulă”; „A zis fata că nu îi lipseste nimic, acesta e motivul pentru care nu îl lasă”; „Deci pentru geanta asta l-a iertat!”, au fost câteva din comentariile din mediul online.

Bianca a primit cadou o geantă Hermes de la Marco /Foto: Instagram

Iar dacă asta nu era suficient, internauții i-au distrus bucuria Biancăi scoțând în evidență că geanta primită nu este o piesă originală, ci este una fake. Cei din mediul online au analizat intens cadoul și au dat verdictul. Comentariile ce pun în dubiu autenticitatea genții au fost numeroase.

„Era bine dacă era reala, dar cum e fake”; „Proveniența genții ridica multe semne de întrebare. Cutia nu are logo în mijloc, nu are marginile colorate, iar lateralele genții arată puțin cam dubios”; „Geanta e fake, se vede de pe altă planetă că este replică”; „Doar eu am observat că geanta e fake?”; „E fake! Niciodată o geantă de la Hermes nu va veni așa împachetată. Niciodată în viața asta!”; „Legenda spune ca Gabriella a primit-o pe cea originală”; „Fake, Hermes din China”;

„Acea geantă în magazin costă în jur de 10k și ai o listă de așteptare. Unica chestie este că dacă te sună cei de la Hermès trebuie să cumperi geanta care este disponibilă în acel moment, care poate fi verde, chiar dacă tu o vrei albă. Și dacă nu o cumperi nu te mai cheamă pentru alte genți”, au spus internauții.

Este posibil ca după toate aceste comentarii, bucuria Biancăi să se fi stins. Cert este însă că Prințul Marco a trebuit să pregătească un cadou destul de scump pentru a fi iertat, în cazul în care geanta este o piesă autentică.

 

CITEȘTE ȘI:

Surpriză totală: Cu cine s-ar căsători Gabriella Barbu dintre Prințul Marco și celebrul Montoya

Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gabi Torje a petrecut în club alături de Mirela Vaida, după ce a câștigat Asia Express. Imaginile care spun totul
Gabi Torje a petrecut în club alături de Mirela Vaida, după ce a câștigat Asia Express. Imaginile care spun totul
Drama cu care Oana Lis a trăit mulți ani: „Tata mă scula din pat ca să mă bată. Aștepta să adoarmă mama”
Drama cu care Oana Lis a trăit mulți ani: „Tata mă scula din pat ca să mă bată. Aștepta să adoarmă mama”
Oana Lis, copleșită de probleme: „Mi-a venit să renunț, s-o iau razna!” Viorel Lis a alinat-o în cel mai romantic mod
Oana Lis, copleșită de probleme: „Mi-a venit să renunț, s-o iau razna!” Viorel Lis a alinat-o în cel mai romantic mod
Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză. Ana Birchall este fermă: „Ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență”
Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză. Ana Birchall este fermă: „Ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență”
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
Mediafax
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
Gandul.ro
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Adevarul
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem unicați/Care e problema?”. Explicația dată de vărul edilului
Digi24
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem unicați/Care e problema?”. Explicația dată de vărul edilului
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Click.ro
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Gandul.ro
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.