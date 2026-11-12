Cum a știut Gabi Torje că a câștigat Asia Express, înainte ca Irina Fodor să facă marele anunț. Momentul emoționant

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026, însă ultima cursă de pe Drumul Mătăsii s-a dovedit a fi extrem de solicitantă. Cu ultimele puteri, cei doi au ajuns primii la Irina Fodor, iar înainte să fie desemnați învingători, concurenții au fost protagoniștii unui moment emoționant.

În urmă cu două luni, Gabi Torje și Alin Alexuc au pornit pe Drumul Mătăsii cu un vis, au trăit emoții intense, au trecut prin provocări care le-au pus la încercare limitele și nu au renunțat nicio clipă. Iar în final au ajuns acolo unde și-au propus: pe primul loc.

După o ultimă cursă care le-a testat limitele fizice și psihice, în momentul în care au ajuns la Irina Fodor, cei doi s-au oprit chiar în fața trofelului „Perla Shanghai”, care se afla într-o vitrină cu geam mat. La scurt timp, sticla a devenit transparentă. Torje a realizat imediat că acela este marele premiu, însă înainte să se bucure, a vrut să se asigure și a întrebat-o pe Irina Fodor: „Ăsta este al nostru, nu?”.

Cu zâmbetul pe buze, Irina Fodor a confirmat imediat victoria, însă Alin Alexuc a avut dificultăți în a realiza că victoria le aparține. Anunțul final a venit chiar din partea prezentatoarei: „Perla Shanghai-ului este a voastră! Sunteți câștigătorii sezonului 9 Asia Express!” Imediat după verdict, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost felicitați de echipele eliminate în edițiile anterioare: Mirela Vaida – Oana Tomoioagă și Maya – Mirela Retegan.

După două luni de aventură, Valerie și Alex, Alexuc și Torje, cele două echipe rămase în competiție au luptat miercuri seară în finala de pe Drumul Mătăsii. Cei din urmă și-au adjudecat trofeul și marele premiu de 30.000 de euro. Una dintre cele mai tensionate și spectaculoase finale de până acum a avut loc în Shanghai, cel mai mare oraș din China.

Gabi Torje: „Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”. Alin Alexuc: Pentru mine, a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express.

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