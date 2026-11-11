Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză. Ana Birchall este fermă: „Ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență”

Ana Birchall vine cu o propunere pentru salvarea Alinei Apostol, românca închisă de nouă ani într-un penitenciar din China! Fostul ministru al Justiției a susținut că autoritățile române trebuie să treacă la acțiuni diplomatice ferme. Aceasta le cere președintelui și premierului să intervină în acest caz. La Dan Capatos Show, Birchall a criticat lipsa de implicare a clasei politice. Potrivit fostei ministre, simpla comunicare dintre instituții nu este suficientă. Fostul ministru propune convocarea urgentă a ambasadorului Chinei în România, pentru discuții și rezolvări. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză

Ana Birchall a declarat că situația Alinei Apostol nu mai permite amânări sau explicații birocratice. Aceasta susține că autoritățile române trebuie să transmită un mesaj reprezentanților Chinei. Mai exact, ambasadorul chinez ar trebui chemat de urgență pentru discuții diplomatice. Vezi emisiunea integrală aici!

„La nivelul președintelui și la nivelul premierului, ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență. Să i se spună, pe un ton politicos, diplomatic, dar ferm și curajos: «The game is up!» Nu le mai căutați scuze. Nu putem să găsim scuze acolo unde nu există. Trebuie să le fie rușine. Nouă trebuie să ne fie rușine de rușinea lor.”

Ce trebuie să facă autoritățile române

Ana Birchall a insistat că demersul trebuie inițiat chiar de la vârful statului român. Aceasta a spus că președintele și premierul au responsabilitatea de a cere explicații și de a solicita o soluție.

„La nivelul președintelui României și al premierului României, ambasadorul Chinei în România să fie chemat de urgență. Trebuie să-l apăr pe al nostru (n.r. ambasadorul român din China), pentru că eu știu că s-a zbătut. Și ceea ce face este bine. Îi mai ține Alinei de urât, o sună, îi mai duce un medicament, dacă are nevoie. Vede și partea aceea din China. Alina vede că se interesează cineva de ea și că nu este părăsită complet de statul român.”

Ana Birchall, mesaj dur pentru politicieni

Fostul ministru a pus tunurile pe oficialii români, care, potrivit lui Birchall, trebuie să își asume rolul, indiferent de dificultatea demersului.

„Și asta este, ne merităm soarta? Eu refuz să cred lucrul ăsta. Oamenii care sunt într-o funcție publică în țara asta, de la orice nivel, cu atât mai mult la nivelul unu și doi, trebuie să aibă și răspundere, și responsabilitate. Nu este vorba de optimism aici. Este vorba de a solicita responsabilitate și răspundere. Vocea fiecărui român, este mult mai puternică. Numai că noi ne-am obișnuit, ca societate, cu boala asta a resemnării, cum o numesc eu. Cu toții trebuie să găsim soluții.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Scrisoarea trimisă de Alina Apostol din penitenciar. Tânăra, închisă de 9 ani în China, își striga durerea: ”Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze”

Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China. Profesorul a fost închis, timp de 8 ani, pentru o ”fraudă” de 80 de dolari