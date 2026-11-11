Andreea Popescu nu-l poate uita pe Rareș Cojoc?! Gestul vedetei după divorț i-a confuzat pe fani: „Când nu ai bărbat…”

Andreea Popescu
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Andreea Popescu a bifat în acest an mai multe schimbări importante în viața personală. După ce și-a obținut permisul de conducere și și-a cumpărat o mașină de lux, influencerița a trecut de la numerele provizorii la cele definitive, iar combinația aleasă nu a trecut neobservată.

La câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu continuă să își reorganizeze viața și să se adapteze noii etape prin care trece. Recent, vedeta a schimbat plăcuțele provizorii ale autoturismului cu unele definitive, iar literele alese au stârnit imediat comentarii.

Numărul ales de Andreea Popescu pentru mașină

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în primăvara acestui an, iar cei doi copii ai lor își împart timpul între locuința mamei și cea a tatălui. În această perioadă, influencerița s-a concentrat pe propriile proiecte și pe noile obiective pe care și le-a propus.

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Printre realizările sale din ultimele luni se numără obținerea permisului auto, achiziționarea unei mașini și mutarea într-un penthouse.

În momentul în care a mers să monteze noile plăcuțe de înmatriculare, Andreea Popescu a povestit pe rețelele sociale că s-a ocupat singură de întreaga procedură.

„Când nu ai bărbat, trebuie să le faci pe toate singură. Acum trebuie să schimb numărul la mașină”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

Detaliul care a atras atenția a fost combinația de litere aleasă pentru numărul de înmatriculare. Influencerița a optat pentru inițialele „ACJ”, asociate numelui Andreea Cojoc, lucru care i-a făcut pe mulți să observe că păstrează în continuare numele fostului soț.

Foto: Instagram

Andreea Popescu s-a mutat într-o nouă locuinţă

Pe lângă schimbările din plan personal, Andreea Popescu a vorbit și despre mutarea într-o nouă locuință. Vedeta a mărturisit că începutul nu a fost lipsit de emoții și momente dificile, însă acomodarea a venit mai repede decât se aștepta.

Potrivit declarațiilor sale, una dintre cele mai mari satisfacții este faptul că fiecare dintre copii are acum propria cameră, datorită spațiului generos de care dispune noua locuință.

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Motivul real pentru care Andreea Popescu și-a dorit să divorțeze de Rareș Cojoc: ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții”

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