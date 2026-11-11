Marius Balo, profesorul încarcerat 8 ani în China face dezvăluiri despre penitenciarele ororii: „Nu știai dacă a doua zi ești eliberat sau ești omorât”

Detalii șocante ies la iveală despre condițiile din lagărele chinezești! Marius Balo, românul încarcerat 8 ani în China pentru o fraudă de 80 de dolari, a povestit în direct la Dan Capatos Show care sunt condițiile de trai din penitenciarele ororii. Potrivit acestuia, pe lângă spațiul minuscul și opresiunea de a-ți îndeplini nevoile de bază, altul ar fi fost detaliul care l-a adus aproape de nebunie! În China, în perioada de arest preventiv, nu știi dacă vei fi închis sau dacă vei fi supus la pedeapsa capitală! CANCAN.RO are toate detaliile!

După ce s-a eliberat din penitenciarul din China în care a fost închis pentru 8 ani, profesorul Marius Balo militează pentru repatrierea Alinei Apostol! Într-o intervenție live, Balo a povestit cum a trăit timp de doi ani în timpul arestului preventiv, timp în care a împărțit o încăpere de doar doisprezece metri pătrați cu alți unsprezece oameni. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt două etape diferite. Este începutul, adică perioada de arest preventiv, unde stai doi ani de zile. Eu, cel puțin, am stat doi ani. Sunt alții care stau mai mult. Am întâlnit un australian care aștepta de zece ani în colivia aia de doisprezece metri pătrați, fără să poată ieși niciodată. Era un spațiu de doisprezece metri pătrați, din care nu poți ieși niciodată. Nu vezi lumina soarelui. Aceasta este perioada de început, unde te țin ani de zile în această încăpere, unde ești împreună cu doisprezece oameni. Deci un metru pătrat de om. Dormi pe jos pe niște păturici roz. Apoi ești condus la judecător, condamnat, apoi direct transportat la închisoare. Trebuie să semnezi niște acte, să-ți ceri iertare partidului. Apoi intri direct în sistemul de muncă forțată. De dimineața până seara. Trebuie să treacă o perioadă de timp în care ei te remodelează la nivel mental. Exact ca o plastilină. În momentul în care ajungi la judecător, tu trebuie să nu mai opui niciun fel de rezistență. Nu-i spui ăluia că nu e adevărat ce spune milițianul. Trebuie să zici că accepți orice acuzație și să-ți ceri iertare.”

Mersul la baie, un lux în penitenciarele chinezești

Marius Balo a povestit că nici măcar să meargă la baie nu îi era la îndemână. Se pare că toți deținuții aveau un program strict pe care trebuiau să îl respecte pentru a-și îndeplini nevoile fiziologice. În cazul în care acesta voia să mai meargă o dată la baie în ziua respectivă, trebuia să îi ceară voie gardianului de serviciu, care ar fi putut să îi refuze cererea.

„Trece perioada de doi ani în care tu stai în colivia aceea. Îți faci nevoile la gaura din colț, în văzul tuturor. Nu poți să mergi să-ți faci nevoile când vrei tu. Dimineața, de la șapte și jumătate la opt și jumătate, unul după altul, în ordinea seniorității. Dacă îți vine să faci, te ții sau apeși butonul și dacă îți dă voie gardianul, faci, dacă nu, nu.”

Despre un pat real, nici nu încape vorba. Deținuții se cuibăreau pe niște pături minuscule, întinse pe jos, care miroseau urât.

„Acolo ajungi, lângă gaura de nevoi pe păturică. Bineînțeles, nu era o păturică nouă, era o păturică care fusese folosită de mai mulți oameni înainte ta. Arăta și mirosea îngrozitor. Rozul ăla era atât de moșcoș, (n.r. decolorat) cum spunem noi în Ardeal, că simțeai mirosul doar privind-o, nu trebuia să te așezi pe ea.”

Marius Balo, terorizat de gândul unei pedepse capitale

Pe lângă teroarea fizică pe care Marius Balo a trăit-o, acesta spune că de fapt cea mai grea parte era teroarea mentală. În cei doi ani de arest preventiv pe care i-a trăit, mintea i-a fost încețoșată de posibilitatea întâlnirii cu propriul sfârșit. Potrivit acestuia, în China, pedeapsa capitală îi poate fi aplicată chiar oricui. Chiar și unei persoane care a săvârșit o infracțiune fiscală.

„Acolo am stat doi ani de zile. Am așteptat în fiecare zi sub un stres mental extraordinar, pentru că, în China, se pedepsesc cu moartea și cazurile financiare. Nu trebuie să fi dat în cap nimănui. Dacă suma de bani pe care ești acuzat că ai furat-o, că ai delapidat-o, este îndeajuns de mare, ești condamnat la moarte. Te duc în spatele închisorii și-ți trag un glonț în cap. Nu știai dacă a doua zi ești eliberat sau ești omorât. Chestia asta te distruge.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Scrisoarea trimisă de Alina Apostol din penitenciar. Tânăra, închisă de 9 ani în China, își striga durerea: ”Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze”

Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China. Profesorul a fost închis, timp de 8 ani, pentru o ”fraudă” de 80 de dolari