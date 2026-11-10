Alina Apostol, românca închisă de 9 ani într-un penitenciar din China, ar putea fi repatriată! Marius Balo: „Aseară am primit un telefon”

O veste importantă ar putea schimba situația Alinei Apostol, românca închisă de nouă ani într-un penitenciar din China! Marius Balo, fost deținut în sistemul penitenciar chinez, a făcut un anunț la Dan Capatos Show. Acesta susține că o asociație s-a oferit să strângă suma necesară achitării prejudiciului care trebuie achitat pentru repatrierea româncei. Există însă o condiție esențială înainte ca banii să fie plătiți. Vezi toate detaliile pe CANCAN.RO!

Alinei Apostol ar putea fi repatriată

Marius Balo a declarat că a fost contactat de reprezentantul unei asociații dispuse să ajute financiar familia Alinei. Potrivit acestuia, organizația ar putea strânge rapid suma necesară. Balo insistă însă că plata trebuie urmată de o confirmare oficială din partea autorităților chineze. Mai exact, trebuie stabilit dacă achitarea prejudiciului poate facilita transferul Alinei în România. Vezi emisiunea integrală aici!

„Aseară am primit un telefon de la un domn care are o asociație, se numește Sfântul Onufrie. Ei mi-au spus: «Noi putem să strângem banii aceștia în două-trei zile». Am zis: «OK, dacă dumneavoastră aveți acest plan, sunați-l pe domnul ministru Marinescu, pentru ca el să confirme cu partea chineză că, odată achitați acești bani, asta trebuie să existe, o întâlnire». Ai noștri trebuie să îi contacteze, să invite în România unul sau doi reprezentanți de la Ministerul Justiției. Să aibă o discuție sau să se ducă acolo. Să trimită un emisar special. Uite cum au americanii emisari speciali. Putem trimite și noi pe cineva. Mergeți acolo și rezolvați problema cu Alina. Dacă există bunăvoință, se rezolvă.”

Alina Apostol nu este singura persoană condamnată în dosarul respectiv. Potrivit informațiilor aflate în spațiul public, prejudiciul a fost stabilit în solidar pentru toate persoanele implicate. Suma solicitată pentru despăgubiri este de 215.000 de euro.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Scrisoarea trimisă de Alina Apostol din penitenciar. Tânăra, închisă de 9 ani în China, își striga durerea: ”Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze”

Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China. Profesorul a fost închis, timp de 8 ani, pentru o ”fraudă” de 80 de dolari