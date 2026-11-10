Cum să faci bougatsa, desertul grecesc cu cremă de griș

Cum ai numi un desert cu foi crocante, acoperite cu o cremă fină și catifelată, care ți se topește în gură? Această descriere nu poate însemna decât un singur lucru: bougatsa grecească! Cu o combinație de arome care te cucerește, acest desert tradițional ne poartă înapoi în perioada Imperiului Bizantin. Iată cum să faci bougatsa la tine acasă.

Ce este bougatsa

Este o plăcintă tradițională grecească, cu umplutură dulce sau sărată. Bineînțeles, cei mai mulți preferă varianta dulce și există un motiv întemeiat pentru asta! De cele mai multe ori, gustul dulce vine de la crema de griș, dar există și variante cu cacao. În schimb, bougatsa sărată poate avea diverse tipuri de brânză, spanac sau chiar carne tocată.

Cea mai rapidă, simplă și probabil cea mai gustoasă metodă de a o prepara este folosirea foilor de plăcintă filo. Dacă privești rapid o bougatsa grecească, ai putea să o confunzi cu celebra prăjitură însiropată Galaktoboureko. Totuși, gustul este destul de diferit. Așa cum fiecare îmbucătură de galaktoboureko merită savurată, la fel se întâmplă și în cazul desertului bougatsa!

Care este, așadar, secretul preparării unei bougatsa grecești atât de gustoase? Bucătarii cu experiență încep cu prepararea cremei, pentru că știu că aceasta este partea cea mai dificilă.

Mai întâi, amestecă laptele cu zahărul. Pun compoziția la foc mediu și o lasă să se încălzească treptat, până când începe să capete consistența unei creme fine. Bineînțeles, amestecă din când în când, pentru ca laptele să nu se lipească de fundul vasului.

Când amestecul este suficient de fierbinte, adaugă sarea, vanilia și grișul. Din acest moment, începe amestecarea continuă! Crema trebuie să fie suficient de groasă pentru a putea fi folosită ca umplutură.

După ce iau crema de pe foc, bucătarii adaugă unul dintre ingredientele preferate în orice desert: untul. Acesta trebuie să se topească în crema fierbinte și să îi ofere o textură foarte fină și aerată.

În timp ce crema se răcește, ung o tavă mare de copt, de obicei dreptunghiulară. Apoi așază nouă foi de plăcintă filo pe fundul tăvii. Urmează un alt strat de unt topit! Crema se întinde peste foile de plăcintă, formând stratul principal al desertului. Deasupra se adaugă alte foi, un nou strat de unt și din nou cremă. Procesul continuă până când sunt folosite toate foile.

După aproximativ 30 de minute de coacere, bucătarii lasă desertul să se odihnească, acoperindu-l cu un prosop. Pentru un plus de aromă, presară scorțișoară sau zahăr pudră deasupra și desertul este gata!

Rețeta grecească de bougatsa

Ingrediente

450 g foi de plăcintă filo, decongelate și aduse la temperatura camerei

225 g unt nesărat, topit

125 g zahăr tos, împărțit în mai multe porții

1,08 l lapte integral

135 g zahăr tos

80 g griș fin

16 g amidon de porumb

Un praf de sare

2 ouă întregi

2 gălbenușuri

10 ml extract natural de vanilie

55 g unt nesărat

Pentru decor:

Zahăr pudră

Scorțișoară măcinată

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o tavă de copt cu hârtie de copt.

Prepară crema: Într-o cratiță, amestecă laptele, zahărul, grișul, amidonul de porumb și sarea cu ajutorul unui tel. Pune vasul la foc mediu și amestecă încontinuu, până când compoziția se îngroașă și capătă consistența unei creme. Ia cratița de pe foc.

Într-un bol mic, bate ouăle întregi și gălbenușurile. Adaugă treptat aproximativ 240 ml din crema fierbinte, amestecând continuu cu telul, pentru a tempera ouăle. Toarnă apoi amestecul înapoi în cratiță și omogenizează. Încorporează untul și extractul de vanilie. Lasă crema să se răcească puțin.

Pregătește pachețelele din foi filo: Așază o foaie de plăcintă pe o suprafață curată. Unge-o ușor cu unt topit și presară deasupra aproximativ 15 g de zahăr. Repetă procedeul cu alte patru foi, așezându-le una peste alta.

Pentru a șasea foaie, unge-o cu unt, împăturește-o în două, unge din nou cu unt și împăturește-o încă o dată, astfel încât să obții un pătrat. Unge-l cu unt și așază-l în centrul teancului de foi.

Pune o treime din cremă peste pătratul de foi filo din centru. Împăturește marginile foilor exterioare peste umplutură, astfel încât să formezi un pachețel dreptunghiular. Unge partea de deasupra cu unt. Întoarce cu grijă pachețelul și așază-l în tava tapetată cu hârtie de copt, cu partea îmbinată în jos. Unge-l din nou cu unt.

Repetă procedeul cu foile și crema rămase pentru a forma al doilea și al treilea pachețel.

Coace timp de 35-40 de minute, până când desertul devine auriu și crocant. Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se răcească timp de 20 de minute, pentru ca umplutura să se întărească.

Presară din belșug zahăr pudră și scorțișoară măcinată. Taie desertul în cuburi și servește-l cald sau la temperatura camerei.

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