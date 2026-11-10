Ce sumă plătește la curent o familie de români din America. Locuința lor are 140 mp

O familie de români stabilită în Statele Unite ale Americii a dezvăluit cât plătește lunar pentru energia electrică. Cei doi adulți și cei doi copii locuiesc într-o casă de aproximativ 140 de metri pătrați, în Carolina de Nord, iar facturile diferă considerabil în funcție de anotimp.

Românca a publicat pe Facebook mai multe facturi din perioade diferite ale anului, pentru a arăta cât costă energia electrică în zona în care locuiește. Spre deosebire de multe locuințe din România, familia nu folosește gaze naturale, astfel că încălzirea pe timpul iernii și aerul condiționat pe timpul verii funcționează exclusiv pe electricitate.

Cât plătește familia de români pentru energia electrică

Cea mai mare dintre facturile prezentate de româncă a fost de 244,36 de dolari, echivalentul a aproximativ 1.162 de lei, pentru perioada 13 ianuarie – 9 februarie.

Într-un alt interval de iarnă, cuprins între 10 decembrie și 12 ianuarie, familia a plătit 193,39 de dolari, adică aproximativ 920 de lei.

Vara, când aerul condiționat este utilizat pentru răcirea locuinței, factura pentru perioada 11 iulie – 11 august a ajuns la 171,86 de dolari, echivalentul a aproximativ 817 lei.

Cea mai recentă factură prezentată de româncă a fost de 138,93 de dolari, adică aproximativ 660 de lei.

„La noi, curentul e cea mai mare factură la utilități. Casa are în jur de 140 mp. Am luat câteva facturi din perioade diferite, ca să vedeți cât variază de la un sezon la altul”, a explicat românca pe Facebook.

Cât costă un kilowatt-oră în SUA

În postarea sa, femeia a precizat și prețul mediu al energiei electrice de pe factura cu valoarea cea mai mare.

„Pe factura cea mai mare, 1 kWh a costat în medie 0,136 dolari (aprox. 0,60 lei)”, a scris aceasta.

Astfel, în cazul familiei de patru persoane, cheltuielile cu energia electrică din facturile prezentate variază între echivalentul a aproximativ 660 și 1.162 de lei.

„Nu avem gaz la casă. Folosim curent electric și pentru încălzire iarna, și pentru aer condiționat vara”, a subliniat românca.

CITEȘTE ȘI:

Cât costă întreținerea pentru o garsonieră de 30 mp în București? Lista completă de cheltuieli: gaze, curent + internet și televiziune

De ce plătești mai mult decât vecinul tău, deși aveți același consum? Explicația din spatele listelor de întreținere