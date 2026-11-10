Ce au făcut Gabi Torje și Larisa, iubita lui, înainte ca marea finală Asia Express 2026 să fie difuzată la Antena 1. Avem imaginile

Gabriel Torje traversează o perioadă frumoasă pe plan personal, iar imaginile recente din Statele Unite ale Americii sunt dovada că fostul internațional român se bucură din plin de timpul petrecut alături de partenera sa. Fotbalistul a ales să plece într-o călătorie peste Ocean împreună cu Larisa, femeia care îi este alături, iar cei doi au ajuns inclusiv în Las Vegas, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din America.

Deși preferă să își țină relația departe de atenția publicului, Gabriel Torje a făcut de această dată o mică excepție și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva momente din călătoria făcută chiar înainte de marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii, ediție ai căror câștigători ar fi chiar Torje și Alexuc. Fotografiile surprind atmosfera unei vacanțe în care distracția, explorarea unor locuri noi și clipele romantice se îmbină perfect. Alături de el se află Larisa, iubita sa, care a publicat, la rândul ei, mai multe imagini din experiența americană.

Cum și-a răsfățat Gabriel Torje iubita în Las Vegas

Unul dintre detaliile care nu au trecut neobservate în fotografiile apărute pe rețelele de socializare este un gest romantic făcut de fostul fotbalist. Larisa a publicat o imagine în care apare ținând în mână un trandafir, detaliu care a atras imediat atenția celor care îi urmăresc activitatea online.

Chiar dacă nu există foarte multe apariții publice în care cei doi să își expună relația, gesturile mici par să spună destul de multe despre legătura dintre ei. Un simplu trandafir a devenit astfel unul dintre cele mai comentate detalii ale escapadei, mai ales că Gabriel Torje nu este genul de persoană care să își transforme viața sentimentală într-un subiect constant de discuție.

Cei doi au ales să descopere împreună Las Vegas, oraș cunoscut pentru hotelurile spectaculoase, luminile impresionante, cazinourile celebre și atmosfera care nu se oprește niciodată. Destinația este una dintre cele mai populare atracții turistice din Statele Unite, iar imaginile publicate de Larisa arată că îndrăgostiții profită de fiecare ocazie pentru a se bucura de experiența americană.

Pentru Gabriel Torje, discreția în ceea ce privește relațiile sentimentale nu este o noutate. De-a lungul timpului, fostul internațional a preferat să păstreze detaliile vieții private departe de lumina reflectoarelor. Nici în actuala relație nu a făcut din aparițiile alături de partenera sa o obișnuință, motiv pentru care fotografiile din vacanță au stârnit curiozitatea urmăritorilor.

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