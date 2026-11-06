Cine este Gabriela Pascu, femeia care a fost iubita Mirei. Ian ar fi locuit chiar sub același acoperiș cu ele

Cine este Gabriela Pascu, femeia care a fost iubita Mirei. Ian ar fi locuit chiar sub același acoperiș cu ele
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Numele Mirei, concurenta de la Insula Iubirii, se află în centrul unor dezvăluiri neașteptate despre trecutul său sentimental. După ce au ieșit la iveală informații despre relația pe care ar fi avut-o cu o altă femeie, atenția s-a îndreptat asupra Gabrielei Pascu, cea care susține că a trăit o poveste de dragoste cu bruneta, deși aceasta forma deja un cuplu cu Ian.

Gabriela Pascu a vorbit public despre legătura pe care ar fi avut-o cu Mira, iar povestea prezentată de aceasta a stârnit numeroase reacții. Potrivit relatărilor sale la CANCAN, cele două nu ar fi avut parte doar de o apropiere trecătoare, ci ar fi construit o relație care s-ar fi întins pe o perioadă de aproximativ șase luni.

Cine este, de fapt, Gabriela Pascu, femeia care susține că a avut o relație cu Mira?

Gabriela Pascu este femeia care a decis să vorbească despre capitolul mai puțin cunoscut din viața sentimentală a Mirei. Aceasta susține că a cunoscut-o pe concurenta de la Insula Iubirii într-o perioadă în care bruneta se afla deja într-o relație cu Ian. Între cele două s-ar fi creat o atracție încă de la primele interacțiuni, iar apropierea ar fi evoluat ulterior într-o poveste de dragoste.

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Gabriela susține că povestea dintre ea și Mira ar fi continuat timp de aproximativ șase luni. Relația ar fi fost una intensă, bazată în mare parte pe atracție fizică și apropiere intimă. Fosta parteneră a brunetei afirmă că deține mai multe dovezi care ar susține cele povestite.

Gabriela/foto: Instagram

„Totul a început la o cabană la munte. Ne cunoșteam deja cât de cât, iar într-un moment în care ea era singură în cameră, am mers să vorbesc cu ea. Între noi s-a creat o atracție reciprocă și am ajuns să avem o relație intimă, în timp ce iubitul ei de atunci se afla în apropiere.

Ulterior, am ajuns chiar să locuim împreună, toți trei. Situația era complicată, existau gelozii și tensiuni, iar eu am simțit că între mine și Mira exista o conexiune aparte. Nu știu dacă ei îi plăceau fetele, dar îi spunea lui Ian că stă cu mine doar pentru că îi dau bani. În realitate, cred că aceasta era doar o scuză pentru a-și petrece timpul cu mine.”, a spus Gabriela pentru CANCAN.

Mai mult, Gabriela a făcut și alte afirmații despre dinamica relației dintre Mira și Ian, susținând că bruneta ar fi fost cea care asigura în mare parte veniturile cuplului. Potrivit versiunii sale, bărbatul nu ar fi avut un loc de muncă stabil, în timp ce Mira ar fi fost cea care îl întreținea.

De asemenea, Gabriela a contestat imaginea pe care Mira ar fi prezentat-o despre propria situație profesională. Aceasta a susținut că bruneta nu ar fi fost șomeră, așa cum s-ar fi înțeles din anumite relatări, ci ar fi lucrat într-un club exclusivist din Germania.

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Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal

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