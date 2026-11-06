Zicea că ea l-a susținut financiar pe Mocăniță, dar ce salariu are Claudia Ion, de fapt. Câți bani câștigă lunar

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță este unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii, sezonul X. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, mai ales concurenta care a declarat că l-a susținut financiar pe partenerul ei. Acum a ieșit la iveală ce salariu are, de fapt, iar sumele nu sunt de neglijat.

Șatena s-a prezentat încă din primul episod drept tehnician de unghii, adică nail-artist. Claudia Ion lucrează la un salon din București, iar pe lângă salariul lunar pe care îl are, primește de cele mai multe ori și baciș. Astfel, suma finală este una destul de importantă. Chiar și așa, rămâne întrebarea: chiar l-a susținut financiar pe Mocăniță? VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câți bani câștigă lunar Claudia Ion

Claudia Ion lucrează la un salon din București. Aceasta este nail-artist, iar salariul pentru jobul ei este în general cuprins între 4.000 și 6.000 de lei.

Totuși, la final de lună, concurenta de la Insula Iubirii poate avea o sumă frumușică. De cele mai multe ori, clientele lasă baciș, care în meseria ei este în medie de 25%. Drept urmare, șatena câștigă lunar undeva între 5.000 și 7.500 de lei.

Claudia Ion spune că l-a susținut financiar pe Ionuț

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-au dus în Thailanda pentru a-și testa relația. Dacă în primele ediții erau reținuți, pe parcurs s-au apropiat fiecare de ispita lui: ea de Eduard Vlădescu, zis și pilotul, iar el de Andrușca, ispita supremă. De aici, dar și de la alte acuzații precum că bărbatul s-ar fi văzut cu prietena ei în propria casă, s-a ajuns la reproșuri și mai mari.

Astfel, șatena a spus că ea l-a întreținut pe Mocăniță. De asemenea, concurenta de la Insula Iubirii a mai declarat că deși ea îl sprijinea financiar pe partenerul ei, tot ce vedea de la el erau interacțiuni cu alte femei în mediul online, oferindu-le aprecieri și urmărindu-le conturile.

„Da, te ascundeai când vorbeai cu femei. Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor, dă-te-n Doamne, iartă-mă. Nu știam. N-ai cum să fii în confort, Ionuț, când femeia e mai șmecheră ca tine. N-are cum să fie el în confort cu mine, când eu sunt mai sus ca el și cu capul, și cu tot. Eu l-am ajutat pe Ionuț de câte ori a avut nevoie, pentru relația noastră. Eu l-am ajutat azi cu bani și a doua zi el a dat 7-8 like-uri unei fete. Cam asta a fost aprecierea lui față de mine. Dacă să ne scăldăm aici, să ne vadă o Românie…Am aflat înainte să vin la Insulă. Eu nenorocită…pe 7 decembrie îl ajut și el pe 8 decembrie caută femei pe TikTok, like-uri, like-uri, follow, follow. Asta e acum, recent, în decembrie (n.r. filmările acestui sezon de Insula iubirii au început la finalul lunii februarie 2026). Cine l-a îmbrăcat, mama? Eu, toate hainele”, a declarat Claudia Ion la bonfire.

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Ce facultate a absolvit Claudia Ion de la Insula Iubirii. Puțini știu ce studii are concurenta