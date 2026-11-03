Claudia Ion, cadou prețios de ziua ei! Cât costă inelul primit de concurenta de la „Insula Iubirii”

Claudia Ion a avut parte de o aniversare de neuitat pe 2 noiembrie, când a împlinit vârsta de 26 de ani. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 10, a sărbătorit într-o destinație specială pentru ea, Istanbul, unde a fost răsfățată cu numeroase surprize și cadouri din partea celor dragi. Printre darurile primite s-a numărat și o bijuterie de lux, care a atras imediat atenția.

Tânăra a ales să își petreacă ziua de naștere departe de casă, într-un oraș pe care îl îndrăgește și în care revine ori de câte ori are ocazia. Istanbulul ocupă un loc aparte în viața Claudiei Ion, mai ales că aceasta a avut prima experiență în metropola turcească în urmă cu ceva timp, atunci când a mers acolo pentru o intervenție chirurgicală. De atunci, destinația a devenit una dintre preferatele sale, fiind inclusă frecvent în planurile de călătorie.

Ce cadou de lux a primit Claudia Ion de ziua ei

Printre surprizele pregătite pentru aniversarea sa s-a numărat un inel de la celebrul brand de bijuterii Cartier. Acesta a fost oferit alături de un buchet impresionant de trandafiri roșii, gestul fiind unul dintre momentele speciale ale zilei. Bijuteria, cu un design elegant și recognoscibil, face parte din categoria accesoriilor de lux și se remarcă prin modelul său inspirat dintr-un concept lansat în urmă cu mai multe decenii.

Inelul primit de Claudia Ion este asociat colecției Juste un Clou, una dintre liniile emblematice ale casei Cartier. Designul neobișnuit, inspirat de forma unui cui care se înfășoară în jurul degetului, a devenit de-a lungul timpului un simbol al bijuteriilor moderne și sofisticate. Modelul original a fost creat în anul 1970 și continuă să fie apreciat de iubitorii accesoriilor exclusiviste.

Realizată din aur de 18 karate, bijuteria are un aspect minimalist, dar în același timp îndrăzneț, fiind ușor de remarcat datorită formei sale distinctive. Prețul unui astfel de model poate ajunge la aproximativ 7.500 de lei, în funcție de varianta aleasă și de caracteristicile produsului comercializat în magazinele brandului. Astfel, cadoul primit de concurenta de la Insula Iubirii se încadrează în categoria accesoriilor premium.

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