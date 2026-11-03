Visa să devină medic, dar a murit într-un accident de elicopter! Laura avea doar 32 de ani

Laura Procacci, o italiancă în vârstă de 32 de ani, care se pregătea să devină medic, și-a pierdut viața într-un accident de elicopter produs în Bosnia și Herțegovina. Tânăra, fostă finalistă a concursului Miss Italia, era voluntară în cadrul Crucii Roșii și se afla la un pas de absolvirea Facultății de Medicină.

Laura Procacci se afla la bordul unui elicopter militar care s-a prăbușit pe 29 octombrie. În accident au murit alte trei persoane: locotenentul Adriano Zecchillo, în vârstă de 64 de ani, și sergenții Simone Ruggia, de 37 de ani, și Claudio Marchesi, de 35 de ani, potrivit ANSA.

Laura Procacci a fost finalistă Miss Italia

Originară din regiunea italiană Puglia, Laura era cea mai mare dintre trei surori. A locuit în Montegrosso și Canosa di Puglia, în apropierea orașului Andria.

La vârsta de 18 ani, pe când era elevă în ultimul an de liceu, a participat la concursul Miss Italia, reușind să ajungă în etapa finală.

Inițial, tânăra și-a dorit să urmeze o carieră în magistratură, însă ulterior a ales domeniul medical, din dorința de a-i ajuta pe ceilalți.

A absolvit Facultatea de Asistență Medicală, după care s-a înscris la Medicină, la Universitatea Sapienza din Roma. La momentul accidentului care i-a curmat viața, Laura se apropia de finalizarea studiilor.

Tânăra își dedicase viața ajutorării celorlalți

În timpul pandemiei de COVID-19, Laura Procacci a început să desfășoare activități de voluntariat în cadrul organizației Misericordia din Canosa.

În 2025, s-a alăturat Corpului Militar Voluntar al Crucii Roșii Italiene, iar în iulie 2026 a primit premiul Dea Ebe, ca recunoaștere a implicării sale în activități umanitare.

După moartea tinerei, reprezentanții organizației Misericordia au transmis un mesaj de omagiu, amintindu-și de disponibilitatea ei de a-i ajuta pe oamenii aflați în dificultate.

Primarul orașului Andria, Giovanna Bruno, a vorbit despre dedicarea Laurei pentru voluntariat și despre valorile după care și-a ghidat viața.

La rândul său, preotul Peppino Ruotolo, din Canosa, a declarat că tânăra își dorea să-și servească țara și că ar trebui să rămână în memoria oamenilor pentru generozitatea și zâmbetul său.

Giorgia Meloni a adus un omagiu victimelor accidentului

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și ministrul Apărării, Guido Crosetto, au participat pe 30 octombrie la un moment de reculegere organizat la Roma, în memoria celor patru persoane care și-au pierdut viața în accidentul de elicopter.

Cei doi oficiali au depus flori la un memorial amenajat în cadrul Villaggio della Difesa, iar Meloni i-a îndemnat pe italieni să aducă, la rândul lor, un omagiu victimelor.

Pe 2 noiembrie, premierul și președintele Sergio Mattarella au fost prezenți la aeroportul militar Ciampino, unde au fost repatriate trupurile neînsuflețite ale celor patru victime.

Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama. Insieme al Ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia. Abbiamo voluto che il Villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un’intera Nazione. So che nessuna parola può colmare un’assenza così grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili. A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell’Italia. Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2026

Potrivit Crucii Roșii Italiene, funeraliile de stat sunt programate marți, 3 noiembrie, la ora 09:00, în Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Roma. Laura Procacci va fi înmormântată miercuri, 4 noiembrie, în orașul Andria, unde autoritățile locale au anunțat o zi de doliu.

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