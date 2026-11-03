Cod roșu de ploi în România! Localitățile în care au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat

Situația meteorologică din județul Constanța a devenit îngrijorătoare marți dimineață, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de precipitații abundente pentru trei localități. Cantitățile de apă înregistrate în ultimele ore au ajuns la aproximativ 80 de litri pe metru pătrat, iar meteorologii avertizează că ploile vor continua și în perioada următoare.

Avertizarea de vreme severă vizează localitățile 23 August, Limanu și Mangalia, unde fenomenele meteorologice au atins un nivel de intensitate ridicat. Codul roșu este valabil până marți, la ora 8:30, însă precipitațiile nu se vor opri odată cu expirarea intervalului anunțat.

Potrivit estimărilor meteorologice, în perioada de valabilitate a avertizării sunt așteptate cantități suplimentare de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat. În condițiile în care solul este deja încărcat cu apă, riscul unor acumulări importante în zonele vulnerabile rămâne ridicat.

Ploile abundente continuă în județul Constanța până miercuri

Județul Constanța se află și sub incidența unui cod portocaliu de precipitații, ceea ce indică faptul că vremea nefavorabilă va persista. Meteorologii estimează că ploile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, iar în acest interval se pot acumula cantități suplimentare de 40-60 de litri pe metru pătrat.

Așadar, după ce în anumite localități au fost deja înregistrate precipitații de aproximativ 80 l/mp, noi episoade de ploaie ar putea accentua problemele provocate de vremea extremă. Evoluția fenomenelor este monitorizată de autoritățile responsabile, în contextul avertizărilor succesive emise pentru regiune.

Cod portocaliu de inundații pe râurile din Constanța

Pe lângă avertizările meteorologice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod portocaliu de avertizare hidrologică pentru râurile din județul Constanța.

Cantitățile semnificative de precipitații pot determina creșteri ale nivelurilor și debitelor cursurilor de apă, existând riscul producerii unor inundații locale. Autoritățile atrag atenția asupra necesității respectării recomandărilor de siguranță, mai ales în zonele aflate în apropierea râurilor și a altor cursuri de apă.

Ce recomandări au transmis autoritățile în contextul vremii severe

În condițiile în care România se confruntă cu un episod de vreme nefavorabilă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de recomandări pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației.

Printre principalele măsuri de precauție se numără evitarea parcării autovehiculelor în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor de pe care se pot desprinde obiecte și elemente de construcție. De asemenea, în timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, oamenii sunt sfătuiți să rămână în spații închise și să țină ferestrele locuințelor închise.

În cazul în care nivelul apelor crește, traversarea cursurilor de apă trebuie evitată, indiferent dacă deplasarea se face pe jos sau cu autoturismul. Totodată, apropierea de maluri poate reprezenta un pericol, în special atunci când debitele cresc rapid.

O altă recomandare vizează securizarea obiectelor aflate în curți, pe balcoane sau în alte spații deschise, astfel încât acestea să nu fie luate de vânt și să provoace accidente. Activitățile desfășurate în aer liber, precum și lucrările la înălțime, ar trebui amânate până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

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