Andreea Marin, provocatoare și fără machiaj. Fosta vedetă a TVR își regăsește echilibrul la ședințele de Pilates

Andreea Marin, provocatoare și fără machiaj. Fosta vedetă a TVR își regăsește echilibrul la ședințele de Pilates
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Andreea Marin, 51 de ani, este o împătimită a echilibrului interior. „Zâna Surprizelo”, cum i-a rămas numele după atâția ani la emisiunea „Surprize! Surprize!”, nu ratează nicio programare la Pilates. Iat-o suprinsă de CANCAN.RO în timp ce ieșea de la o asemena ședință de meditație îmbinată cu tonifiere musculară. Andreea Marin poartă o ținută cu care publicul nu prea are ocazia să o vadă!

Cu o pereche de colanți sport negri, pantofi de sală, o bluză tehnică tot neagră, peste care a aruncat o geacă de puf, plus o geantă de piele neagră pentru echipamentul de fitness, Andreea Marin pare mai degrabă o mămică tânără care a „fugit” de la turele de dus și luat copiii de la școală și are grijă și de ea însăși.

Într-adevăr, Andreea Marin are o fiică, Ana Violeta, din căsătoria cu Ștefan Bănică Jr., însă ea a terminat liceul anul trecut și a plecat la facultate în America, la Universitatea Cornell. Din păcate plecarea singurului ei copil departe de casă nu a fost un moment tocmai fericit. Ruperea de persoana cu care avea o relație extrem de apropiată a fost un moment de cotitură pentru Andreea Marin. Vedeta de televiziune și-a creat însă un program riguros, pentru ca tristețea despărțirii să nu o copleșească.

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Andreea Marin iese de la Pilates mulată și fără machiaj

A urmat scandalul cu tentă sexuală de la Universitatea Cornell, însă Andreea Marin a declarat pentru CANCAN.RO că nu intenționează să-și retragă fiica de la studii și dorește să-i acorde șansa de a absolvi această prestigioasă instituție. Probabil că orele de Pilates o ajută pe Andreea Marin să mai uite de aceste griji și să-și desfășoare proiectele ei de suflet. Recent, Zâna a strălucit la Petrecerea VIVA! 2026, semn că strategia cu fitness și regim alimentar atent a dat roade.

Și, că vorbim despre regimul alimentar, Andreea Marin ne demonstrează în imaginile de față că sportul și nutriția trebuie să meargă mână-n mână. De aceea, Zâna iese pe poarta sălii de sport cu o pungă cu niște mâncare la pachet. Probabil ceva sănătos, cu multă Omega3, pentru că Andreea are un ten de invidiat. Nici măcar nu mai simte nevoia să-și aplice un machiaj de zi, pur și simplu a ieșit așa naturală. Și nu e prima oară. Vedeta a mai apărut în public fără machiaj, atitudine care a devenit blazonul femeilor puternice, încrezătoare în propria persoană – a mai ieșit la fel de mulată și atrăgătoare, chiar și fără machiaj AICI. Era vară, Andreea era ceva mai luminoasă. De data asta, e mai pe business, vorbește la telefon preocupată. Poate ne va încânta cât de curând cu un proiect nou! În ce privește relațiile de suflet, Andreea Marin a mai declarat în ultimul timp că nu caută niciun bărbat nou, ci încearcă să fie împăcată cu sine și să continue stilul de viață echilibrat, fără drame emoționale – mai multe informații găsiți AICI.

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