Vladimir Drăghia, la un Desafio și mai greu! Își învață soția să meargă pe bicicletă!

Misiune grea, dar foarte plăcută pentru Vladimir Drăghia, fost concurent la Desafio: Aventura.După ce la începutul acestui an s-a luptat luni de zile prin jungla din Thailanda ca să fie în cele din urmă învins de galantul Dumbo, Vladimir Drăgia revine în competiție. CANCAN.RO l-a surprins în zona unei cafenele din zona Dorobanți, unde încearcă s-o convină pe soția lui, Alice Cavaleru, să se urce pe bicicletă. Nu orice bicicletă, pare o cursieră Peugeot vintage, transformată în bicicletă de oraș.

Bicicleta vintage are un ghidon drept, perfect pentru strecurat printre mașini la semafor. E vopsită cu o culoare argintie stil oțel inoxidabil. Cadrul era inițial de la o cursieră din anii `80. Deraiorul spate și schimbătorul old-school, montat pe cadru, sunt originale. Toate aceste detalii par s-o intimideze pe Alice Cavaleru, care urcă pe bicicletă cu avântul unui copil pedepsit. În cele din urmă Vladimir are succes cu munca de convingere și Alice dă o tură pe fițioasa bicicletă, cu toate că șaua e fixată un pic cam sus.

Ce e de remarcat este că nu se întâmplă nicio mare ciondăneală, amândoi soții sunt calmi și cât se poate de echilibrați. Frumos. Cei doi au două fiice, Zora și Alegra, pe care nu le vedem în peisaj, probabil sunt cu bona și soții și-au acordat luxul unei escapade urbane, fără griji, doar ei doi. E secretul unei relații vii și interesante pentru ambii soți 😀. Bine, astfel de momente tihnite sunt obișnuite pentru cei doi soți, dar au fost și unele momente mai tensionate, cum s-a întâmplat AICI, când s-au certat în buricul Capitalei și Vladimir Drăghia a executat un exit brusc, pe alt vehicul vintage, un scuter.

Atât Vladimir Drăghia cât și Alice Cavaleru sunt îmbrăcați foarte sofisticat, în culori potrivite pentru această toamnă lungă și umedă. Un detaliu simpatic este că Alice își pune o pereche de mănuși de piele înainte să urce pe bicicletă, pentru că moda e pe primul lor, urmează siguranța și apoi satisfacția soțului, care se vede că e foarte mândru că soția lui a acceptat să se dea o tură cu bicicleta lui. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de opt ani și sunt un cuplu foarte stabil. Ajută și stabilitatea financiară. Vladimir Drăghia are o agenție imobiliară și numeroase colaborări în showbiz. Asta îi permite și să fie foarte darnic cu cauzele sociale. Nu o dată Vladimir Drăghia a donat sume semnificative pentru ONG-uri care se ocupă de copii bolnavi sau cu probleme. Cel mai recent a fost chiar la Desafio: Aventura, une a folosit o parte din câștig, împărțit de galantul Dumbo cu ceilalți 3 finaliști. Vladimir Drăghia a donat cei 30.000 de euro pentru burse educaționale destinate copiilor cu afecțiuni oncologice.

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