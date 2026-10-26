Armin Nicoară s-a pus pe „ispitit” ziua în amiaza mare. Și-a ridicat tricoul în fața colegelor de breaslă

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Armin Nicoară, 31 de ani și sute de hituri, a fost surprins de CANCAN.RO la o ieșire la prânz, la un restaurant chinezesc din nordul Capitalei. Nu e singur, ci însoțit de două artiste cu care Armin colaborează frecvent și cu care are relații cât se poate de strânse. E vorba de Irina Maria Birou Becheru și Gabriela Vladu. Se vede clar din atitudinea celor trei că Armin e cel care a lansat invitația și tot el se ocupă de nimicuri gen nota de plată. Dar, cum fiecare întâlnire este o oportunitate de marketing, cei trei nu uită să facă niște poze, ca pentru Instagram. Moment în care iese la iveală și a patra vedetă: sixpack-ul lui Armin!

A trecut aproape un an de la nunta de vis a lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. (Chiar așa, Armin, să nu uiți de aniversare!) A fost un eveniment fastuos, cu 1200 de invitați, un meniu spectaculos, cu preparate gen doradă în crustă de cataif, precum și o prezentatoare supriză: Bianca Drăgușanu însăși!

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Claudia Puican și-a filmtt și un videoclip acolo, pentru că a decis să cânte la propria nuntă, dar și să facă ceva spectaculos din asta. Fanii au apreciat ideea, iar clipul de pe Youtube are 1,4 milioane de vizualizări.

Armin Nicoară, pătrățelele la control!

Prin luna mai anul acesta, gurile rele spuneau că între Armin Nicoară și Claudia Puican ar fi apărut o fisură, că relația e în pragul destrămării, dar din fericire pentru acest cuplu frumos și prosper totul s-a dovedit a fi doar un fake news. Totuși, Armin Nicoară a recunoscut că ar mai fi fost și certuri, dar în care căsnicie nu există așa ceva? Să fim serioși, la 31 de ani iubirea e cu năbădăi! Și la ce nuntă au avut, era și păcat!

Dar să revenim la ieșirile la prânz ale lui Armin Nicoară. Se simte foarte bine cu cele două colaboratoare, e distracție mare, probează ochelari. Armin îi pune Gabrielei Vladu niște ochelari de soare, să vadă cum îi stă cu ei. După care Gabriela le face lui Armin și Irinei o poză haioasă. Așa da fotograf!

Ei, și vine momentul culminant. Probabil încântat de ieșire, de episodul cu vreme însorită, Armin Nicoară se mângâie puțin pe burtă (i-a priit mâncarea, se vede!) și observăm ce abdomen lucrat are domnul artist.

Saxofonistul Armin Nicoară are un sixpack redutabil

Nu știm dacă au observat și fetele, n-au nicio reacție, dar să fim serioși, ele văd tot. Apropo de văzut, e clar că Armin și Irina Maria Birou Becheru au o colaborare excelentă, au postări comune și pe Instagram. La ultima au și un comentariu ușor nepotrivit. În imagine cei doi zâmbesc frumos, sunt la o filmare. Și, din senin, vine un comentariu. „Ce îndrăgostit ești!” – remarcă o doamnă în comentariul respectiv, la postarea din Instagram în care Armin Nicoară s-a pozat cu Irina Maria Birou Becheru. Desigur, poate fi un comentariu răutăcios, sau poate cineva vede mai mult decât vede toată lumea.

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