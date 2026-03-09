Cum arată apartamentul din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican! E aproape de Burj Khalifa și se poate închiria

Îi ultimii ani, tot mai multe vedete din România și-au îndreptat atenția către Dubai, cumpărându-și locuințe acolo. Printre cei care sunt proprietari în Dubai se numără și Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi și-au cumpărat în urmă cu ceva timp un apartament de lux, de care sunt foarte mândri. Cum arată locuința acestora din Emiratele Arabe?

În anul 2024, cu mult înainte de tensiunile din Dubai, Armin Nicoară și Claudia Puican urmau trendul vedetelor din România și își cumpărau un apartament de lux în Dubai. Cei doi nu s-au zgârcit la bani și au amenajat locuința după bunul lor plac și sunt cât se poate de mulțumiți de rezultat.

Cum arată apartamentul din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt proprietarii unui apartament de lux în Dubai. Cei doi au făcut achiziția în urmă cu ceva timp, iar ei s-au ocupat de amenajarea întregului spațiu. Astfel, după ce lucrările au fost gata, blondina a făcut turul locuinței și le-a prezentat fanilor săi din mediul online totul, mai ales având în vedere că apartamentul poate să fie închiriat de către doritori.

Iar pentru a îi atrage pe posibilii chiriași, Claudia Puican nu s-a sfiit să facă turul apartamentului și să prezinte împrejurările. Aceasta a punctat că apartamentul se află într-o zonă bună, lângă Burj Khalifa, la 7 minute de centru, aproape de mall, și de plajă. De asemenea, locuința este una foarte spațioasă, chiar dacă are numai două camere.

„Dragilor, bine ați venit la noi acasă. Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (…) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți”, a povestit Claudia Puican, în cadrul unui videoclipul postat pe YouTube.

De menționat este și faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican au cumpărat apartamentul din Dubai pentru a îl închiria în regim hotelier, dar și pentru a avea un loc unde să poposească atunci când au cântări în Dubai. Cei doi au fost extrem de încântați de achiziția făcută.

„Când am ajuns acolo, îmi venea să plâng de bucurie când am văzut zona. Adică, să fii aproape de Burj Khalifa, la 7 minute de centru, e ceva. Și vremea e superbă, doar cald mereu. Nu vreau să sune ca o laudă, că poate, alții din păcate, nu au ce pune pe masă. Am simțit să fac achiziția asta pentru că și eu muncesc, nu dorm nopțile. Din afară pare altfel”, spune Armin Nicoară, în urmă cu ceva timp.

Foto: Captură YouTube