Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: “M-a luat prin surprindere”

De: Luciana Popescu 27/03/2026 | 14:13
După divorțul momentului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, lumea showbiz-ului a fost zdruncinată din temelii. Internauții i-au luat acum în vizor pe Armin Nicoară și Claudia Puican și fanii cred că ei se află pe lista neagră a despărțirilor tumuloase. CANCAN.RO a luat legătura cu Armin Nicoară, iar acesta a lămurit situația. 

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt împreună de mulți ani, iar pe data de 28 octombrie anul trecut au făcut o nuntă fastuasă și exlusivistă. Cei doi au și un băiețel care le luminează zilele. Ei bine, în ultimul timp, tot mai multe vedete își spun adio, iar de curând au apărut speculațiile unui divoț și în ceea ce îi privește pe cei doi îndrăgiți interpreți.

În contextul valului de despărțiri din showbiz, postarea Claudiei Puican i-a pus pe gânduri pe urmăritorii săi. Mesajul ei, în care vorbea despre singurătate și despre cât de greu este uneori să faci față provocărilor pe cont propriu, a stârnit îngrijorare și a generat un val de reacții în mediul online.

Artista a subliniat importanța independenței, lăsând să se înțeleagă că a trecut prin momente dificile. Mesajul Claudiei Puican a ridicat multe semne de întrebare, mai ales că, în ultima perioadă, cei doi nu s-au mai afișat la fel de des împreună.

„Nu e ușor, dar m-am obișnuit să mă descurc singură. Fac tot ce ține de mine să evoluez și să îmi fie mai bine. Faceți la fel. Fiți puternice și independente”, a scris Claudia Puican, pe rețelele de socializare. (VEZI MAI MULTE)

Divorțează sau nu Armin Nicoară de Claudia Puican?

După divorțul momentului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, fanii sunt în gardă și de ceva timp speculează că și Armin cu soția sa, Claudia Puican au probleme în mariaj, relația lor fiind una extrem de comentată oricum de-a lungul timpului. Cunoscutul saxofonist a oferit pentru CANCAN.RO primele declarații în exclusivitate.

Armin Nicoară: Orice fac, oamenii postează anapoda, apar comentarii. M-a luat prin surprindere toată situația.

CANCAN.RO: Lumea a interpretat că nu ați fi lângă ea suficient.

Armin Nicoară: Acum, dacă nu eram lângă ea, cine ar fi reușit în viața asta? Nu e nicio problemă între noi. Dacă o să fie ceva, imediat postez eu.

Armin Nicoară a făcut primele declarații despre posibilul divorț de Claudia Puican /Foto: Social media

Deci totul este în regulă între cei doi. Armin ne-a vorbit și despre perioada care urmează, extrem de aglomerată și momentan nu au timp să plece împreună într-o vacanță.

„Momentan nu plecăm în vacanță, pentru că începe sezonul de evenimente. Și ne pregătim să-i facem ziua lui Amir, deoarece de Înviere împlinește un an.” a declarat Armin Nicoară pentru CANCAN.RO

Armin Nicoară, primele declarații despre separarea dintre colegii săi de breaslă, Codruța Filip și Valentin Sanfira

Dacă la el în căsnicie toate merg ca pe roate, CANCAN.RO l-a întrebat pe saxofonist ce părere are despre faptul că cei doi colegi din industrie divorțează. Armin Nicoară pare la fel de surprins de despărțire ca noi toți și încă nu îi vine să creadă că este adevărat.

„Nu știu nimic, e adevărat? Eu am stat cu Valentin acum, la filmări, și nu a zis nimic. Adică am crezut că e doar așa,  nu pot să-mi dau cu părerea.” a declarat Armin Nicoară pentru CANCAN.RO

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”
Alertă majoră pentru turiști! Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat
Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”
ANM a anunțat data exactă: când scăpăm de ciclonul care aduce vreme rea și ploi
Cât costă carnea de miel, cu 16 zile înainte de Paște? S-a scumpit cu până la 240%
”Ochii care păreau sinceri m-au mințit”. Dezamăgirea trăită de Denise Rifai, după relația cu Dan Alexa
