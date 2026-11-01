Ce se întâmplă între Victor Slav și Selina? Mesajele cu subînțeles care au pus fanii pe gânduri

Ce se întâmplă între Victor Slav și Selina? Mesajele cu subînțeles care au pus fanii pe gânduri
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Victor Slav și Selina /sursa foto: captura Antena 1
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Selina a lăsat de înțeles zilele trecute că s-ar fi despărțit de Victor Slav. Aceasta a publicat un mesaj cu subînțeles, iar apoi au apărut zvonurile. La scurt timp, fostul partener al Biancăi Drăgușanu a scris și el, la rândul său, câteva cuvinte care alimentează speculațiile. 

Victor Slav și Selina au o relație de câțiva ani. De-a lungul timpului, cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori. Când toți credeau că vor ajunge în fața altarului și vor trăi o poveste de dragoste până la adânci bătrâneți, au apărut zvonurile cu privire la separare. După câteva zile de liniște, fostul model a scris un mesaj care pune din nou fanii pe gânduri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce se întâmplă între Victor Slav și Selina

Victor Slav a scris un mesaj public în care dă de înțeles că odată cu acumularea experienței, a învățat să nu își mai consume timpul pentru lucrurile care nu contează cu adevărat.

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Cuvintele sale alimentează și mai mult suspiciunile cu privire la despărțire. Mesajul vine la câteva zile după ce Selina a vorbit în mediul online despre relații și despre faptul că în trecut, partenerii încercau să repare ce nu funcționa.

„Unul dintre avantajele vârstei e… că începi să înțelegi diferența dintre ce contează cu adevărat și ce doar îți consumă timpul”, a scris Victor Slav, pe Facebook.

Victor Slav/ sursa foto: social media

Victor Slav/ sursa foto: social media

Ce a transmis Selina în mediul online

În mesajele pe care le-a scris Selina zilele trecute a mai abordat un subiect sensibil. Este vorba despre oamenii cu două fețe, spunând că nu mai este impresionată de așa ceva. Mai mult decât atât, nici șatena, nici Victor Slav nu au confirmat sau infirmat despărțirea.

Cu toate acestea, la scurt timp după mesajul publicat de prezentatorul TV, Selina a mai scris câteva rânduri pe pagina sa. Mesajul subtil vorbește despre autocunoaștere, sensul vieții și autenticitate.

„Să nu ajungem la capătul unei vieți în care am alergat după toate, dar am uitat să ne întâlnim cu noi înșine”, a scris Selina, pe rețelele de socializare.

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