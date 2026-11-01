Atac cu cuțitul în timpul unei curse Bolt, în București! Agresorul a fost arestat

Momente de groază pentru un șofer Bolt. Bărbatul, cetățean sirian, a fost atacat cu cuțitul de unul dintre pasageri. Aflându-se sub influența alcoolului, agresorul nu a mai ținut cont de nimic și a vrut să scape de plata cursei cu ajutorul cuțitului. În urma celor întâmplate, șoferul a fost rănit, iar clientul recalcitrant a fost arestat.

Un șofer de ride-sharing, cetățean sirian, a fost agresat de un pasager care l-ar fi atacat cu un cuțit, în Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:00. Din primele informații, agresorul, un bărbat de 32 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar șoferul de Bolt a ajuns la spital.

Atac cu cuțitul în timpul unei curse Bolt

Un şofer sirian de ride-sharing a fost la un pas de moarte după ce un pasager nemulţumit l-a atacat cu un cuţit. Mai exact, se pare că pasagerul i-ar fi cerut șoferului să îl transporte, alături de o femeie, la o adresă din Sectorul 5. Numai că după ce a ajuns la destinație, bărbatul s-a răzgândit și a cerut continuarea cursei până la o casă de amanet.

Cetățeanul sirian a acceptat solicitarea și i-a transportat pe cei doi la a doua destinație. Numai că, la final, clientul nu a mai vrut să plătească nimic și a ieșit din mașină. Șoferul s-a dat jos după ei, dar bărbatul a început să devină violent. L-a înjurat și amenințat pe șofer, iar mai apoi l-a atacat cu un cuțit.

Agresorul l-a înțepat pe șofer cu cuțitul în mână și, doar după intervenția femeii, sirianul a reușit să scape. Acesta s-a urcat rănit în mașină și a condus până într-o zonă sigură, iar mai apoi a sunat la 112.

„În fapt, sâmbătă, în jurul orei 03:00, poliţişti din cadrul Secţiei 19 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un alt bărbat ar fi avut un comportament agresiv, adresându-i jigniri şi totodată lovindu-l cu un obiect tăietor-înţepător. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că cele sesizate se confirmă”, au transmis oamenii legii.

După ce alarma a fost dată, șoferul de Bolt a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. În ceea ce îl privește pe agresor, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Se pare că bărbatul se afla în perioada postexecutorie, după ce ispășise o pedeapsă pentru furt calificat, fiind eliberat în urmă cu două luni.

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