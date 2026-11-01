Tinerii care câștigă sub 4.000 de lei ar putea primi un ajutor lunar! Ce alte beneficii sunt propuse

Un proiect de lege depus la Parlament prevede că tinerii între 18 și 29 de ani cu venituri nete sub 4.000 de lei ar putea primi ajutor financiar. Sprijinul ar fi acordat pentru plata chiriei, iar sumele variază între 400 și 600 de lei, în funcție de oraș.

Proiectul de lege vizează modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și ocuparea unui loc de muncă. Astfel, tinerii ar putea primi acest sprijin pe o durată de trei ani, pentru a-și putea plăti chiria. Proiectul a fost inițiat de deputați din PNL, USR și UDMR. Un alt beneficiu ar putea fi o reducere de 50% la abonamentele pentru mijloacele de transport în comun.

Tinerii care câștigă sub 4.000 de lei ar putea primi un ajutor lunar

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani și care lucrează cu normă întreagă, dar au un salariu mai mic de 4.000 de lei ar putea primi acest ajutor lunar, timp de trei ani.

Proiectul inițiat de deputații PNL, USR și UDMR prevede că sumele variază între 400 și 600 de lei, în funcție de oraș, după cum urmează:

Cei care locuiesc în București și Cluj-Napoca ar primi 600 de lei;

Cei care plătesc chirie în Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea ar urma să primească 500 de lei;

În timp ce tinerii din localitățile considerate categoria teritorială a III-a ar primi 400 de lei.

Ce alte beneficii sunt propuse

Pe lângă sumele stabilite, proiectul prevede și reducerea abonamentului pentru mijloacele de transport în comun cu până la 50%. Aici sunt incluse cele pentru transport public local, metropolitan sau integrat, dar și cel feroviar.

Inițiatorii sunt deputații Raluca Turcan și Ovidiu-Vasile Cîmpean (PNL), Alin-Bogdan Stoica și Diana Stoica (USR), respectiv Eva-Andrea Csep (UDMR). Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, iar dacă va fi adoptat, măsurile de sprijin pentru tineri ar putea intra în vigoare în 2027.

„Reducerea cu 50% a tarifului abonamentelor nominale pentru transportul public local, metropolitan și integrat sau reducerea cu 50% a tarifului abonamentelor feroviare nominale de navetă”, se mai arată în proiectul legislativ.

Cine poate primi ajutorul

Potrivit proiectului, pentru a beneficia de ajutor un tânăr trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– are vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 29 de ani împliniți;

– desfășoară o activitate profesională în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau asimilat, cu normă întreagă;

– realizează un venit salarial net lunar mai mic sau egal cu 4.000 de lei, raportat la un timp de lucru complet de 8 ore pe zi;

– este solicitant, titular sau cotitular al unui contract de închiriere, înregistrat la organele fiscale competente și încheiat pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;

– are domiciliul sau reședința în locuința închiriată, situată în România;

– nu deține în proprietate o locuință;

– nu ocupă o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau o locuință pentru tineri destinată închirierii, realizată prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe;

– închiriază locuința de la un proprietar care nu îi este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv;

– nu beneficiază, pentru aceeași locuință/rută și pentru aceeași perioadă, de o altă măsură de sprijin din partea statului sau a autorităților administrației publice locale, destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire/transport.

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