Românii care vor scăpa de impozitul pe mașină. Un nou proiect de lege se discută în Parlament

Românii care vor scăpa de impozitul pe mașină. Un nou proiect de lege se discută în Parlament
sursă foto. Freepik.com
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Proiectul de lege a fost propus de către reprezentanții mai multor partide politice și urmează să intre în dezbatere parlamentară. Documentul prevede scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru cetățenii care au în proprietate un singur autoturism. De asemenea, persoanele care dețin mai multe mașini vor avea posibilitatea de a desemna un singur vehicul pentru care să beneficieze de această scutire.

Propunerea legislativă se adresează românilor care dețin pe numele lor un singur autoturism. Scutirea de la plata impozitului ar urma să se aplice din oficiu, fără a fi nevoie de depunerea unor cereri, deoarece autoturismul ar fi identificat direct în evidențele fiscale. Taxa ar urma să fie acoperită integral din bugetul local. Inițiatorii proiectului își propun să reducă din povara financiară a multor locuitori din România, mașina fiind un mijloc de transport indispensabil pentru multe familii.

Ce prevede proiectul de lege?

În anul 2026, impozitul pentru fiecare autoturism se calculează în funcție de capacitatea motorului și norma de poluare. Propunerea păstrează aceste criterii pentru toate vehiculele care rămân impozabile și limitează scutirea la un singur autoturism pentru fiecare persoană fizică. Scutirea se aplică exclusiv impozitului anual pentru autoturismul desemnat. De asemenea, aplicarea scutirii se va face indiferent de norma Euro de poluare.

”Acest mecanism urmărește obiective fiscale și de mediu. Propunerea păstrează aceste criterii pentru toate vehiculele care rămân impozabile și limitează scutirea la un singur autoturism pentru fiecare persoană fizică. Opțiunea legislativă este construită în jurul proprietății personale de bază.

Ea nu consacră o imunitate fiscală generală pentru patrimoniul auto și nu scutește colecțiile sau flotele personale. Limitarea la un singur autoturism reduce impactul bugetar și păstrează legătura dintre facilitate și mobilitatea individuală”, arată autorii proiectului, notează profit.ro.

Dacă proiectul va deveni lege, persoanele care dețin o singură mașină vor fi scutite de la plata anuală a impozitului pe mașină. Măsura nu se va aplica în cazul autoturismelor deținute de societăți comerciale și nici altor categorii de vehicule care nu intră în domeniul facilității. Pentru românii care dețin mai multe mașini, proiectul prevede că aceștia vor putea alege un singur autoturism pentru care să solicite scutirea impozitul anual.

De asemenea, proiectul stabilește și un termen pentru persoanele care dețin cel puțin două autoturisme. Proprietarul ar avea termen până la 31 martie a anului fiscal să numească mașina pentru care solicită scutirea impozitului. Dacă data limită este depășită, scutirea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul următor.

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