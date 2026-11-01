Amendă între 200 și 2.000 lei pentru toți românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în fața scării. Mulți sunt convinși că nu este greșit, dar legea îl interzice clar

Românii care locuiesc la bloc au mai multe reguli de respectat decât cei care stau la curte. Cei care nu țin cont de lege pot fi sancționați și riscă amenzi până la 2.000 de lei. Una dintre norme este considerată obișnuită pentru locatari, însă legea interzice clar.

Cei care locuiesc la bloc trebuie să plătească lunar întreținerea, să respecte orele de liniște, dar există și câteva obligații privind curățenia. Deși mulți români consideră că spălatul mașinii în fața scării nu este problemă, pentru că nu deranjează pe nimeni, realitatea este alta. Potrivit cadrului legal la nivel național, este interzisă spălarea autovehiculelor în locurile neautorizate, conform regulamentelor aplicabile. Sancțiunile diferă de la un județ la altul, iar cei care nu respectă regula riscă amenzi uriașe de până la 2.000 de lei.

Amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în fața scării

Chiar dacă pare un aspect banal, spălarea mașinii în fața scării poate atrage aplicarea unor sancțiuni serioase pentru cei care locuiesc la bloc. Legea din țara noastră prevede că această activitate este strict interzisă. În acest sens, există două ordonanțe clare: OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților, art. 9 alin. (1) lit. i) și j), stabilește obligații privind curățenia și respectarea regulilor locale.

Adică este esențial ca locatarii să păstreze un mediu curat. Cel de al doilea act normativ este OG nr. 43/1997, art. 43, reglementează curățarea vehiculelor înainte de intrarea pe drumurile publice, în condițiile prevăzute de lege. Mai concret, mașina trebuie spălată într-un loc special amenajat.

Sancțiuni între 200 și 2.000 de lei

Oamenii care nu respectă legea riscă amenzi serioase. De exemplu, în Sectorul 2 din București, regulamentul local indică amenzi de 500 – 1.000 de lei pentru persoane fizice pentru spălarea autovehiculelor în locurile neautorizate enumerate de acesta.

Pe de altă parte, în Baia Mare, amenda este și mai usturătoare. Locuitorii orașului care nu țin cont și își curăță sau spală mașina pe domeniul public sau privat al municipiului riscă amenzi, potrivit prevederilor, între 500 și 2.000 de lei pentru persoane fizice.

Alte activități interzise în fața blocului

Legea arată că există numeroase activități interzise pentru locuitorii de la bloc. Un alt exemplu este plantarea florilor în grădină. Atunci când modificările sunt făcute fără aprobare poate atrage amenzi neașteptate. Românii care fac asta riscă să fie amendați cu 2.500 de lei sau, după caz, cu 3.000 de lei.

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