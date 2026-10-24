Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112

Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112
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Momente de îngrijorare pentru locatarii unui bloc de locuințe din cartierul Drumul Taberei, din Sectorul 6 al Capitalei, după ce pe structura imobilului a fost observată o crăpătură de mari dimensiuni. Fisura, care se întinde între etajele 5 și 8, a determinat mobilizarea echipajelor de intervenție și evacuarea preventivă a persoanelor care locuiesc în clădire. Situația este cu atât mai delicată cu cât imobilul este cunoscut pentru vulnerabilitatea sa în fața unui eventual cutremur.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de unul dintre locatari. Acesta a observat fisura apărută pe clădire și a alertat autoritățile, temându-se de posibilele consecințe asupra siguranței imobilului. În urma sesizării, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au fost trimise la adresă pentru a verifica situația și pentru a lua măsurile necesare în vederea protejării oamenilor.

Un bloc din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni

Blocul în care a fost identificată crăpătura are regim de înălțime parter plus opt etaje și găzduiește 36 de apartamente. În total, aproximativ 65 de persoane locuiesc în imobil, toate acestea fiind vizate de măsurile preventive luate de autorități. Având în vedere dimensiunea fisurii și necesitatea stabilirii cauzelor care au dus la apariția acesteia, evacuarea a fost considerată o măsură de precauție până la clarificarea situației tehnice.

Pentru a determina natura avariei, a fost solicitat și Inspectoratul de Stat în Construcții. Specialiștii urmează să efectueze verificări tehnice, astfel încât să poată fi evaluată starea imobilului și să fie stabilite eventualele riscuri pentru locatari. În urma unei astfel de evaluări, autoritățile vor putea decide ce măsuri sunt necesare în continuare și în ce condiții va putea fi permisă revenirea oamenilor în apartamente.

Evacuarea celor aproximativ 65 de locatari ridică și problema găsirii unui spațiu sigur în care aceștia să poată rămâne până la finalizarea verificărilor. Temperaturile scăzute din această perioadă fac ca situația să fie și mai dificilă, mai ales pentru persoanele în vârstă, familiile cu copii și cei care nu au posibilitatea de a se caza temporar la rude sau prieteni.

Pentru a evita expunerea oamenilor la frig, persoanele evacuate beneficiază de adăpost temporar. Măsura este necesară până când specialiștii vor stabili dacă imobilul poate fi utilizat în siguranță sau dacă sunt necesare intervenții suplimentare.

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